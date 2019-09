LIVE FV, ATALANTA-FIORENTINA 0-1: SI RIPARTE AL TARDINI

59' - Tiro di Gomez che non viene deviato per poco da Zapata e si spegne sul fondo.

59' - Va Ilicic ma il suo tiro sbatte sulla barriera e viene respinto dalla difesa della Fiorentina.

58' - Pezzella stende Zapata ai 20 metri, rischiando il secondo giallo e concedendo una grande occasione ai padroni di casa.

57' - Fuori un ex e dentro un altro ex viola, dunque, per l'Atalanta che vuole provare il tutto per tutto in questa mezzora finale.

57' - Doppio cambio nell'Atalanta: escono Muriel e Masiello, entrano Gomez e Ilicic.

55' - Mentre Ribery delizia con un tunnel pregevole a Masiello, Chiesa sta pressando praticamente da solo tutta la difesa dell'Atalanta.

54' - Pressione adesso dell'Atalanta, con la Fiorentina che sta andando un po' in difficoltà nei disimpegni.

52' - Giallo per Milenkovic che trattiene Muriel a centrocampo.

52' - Ribery ancora una volta commovente, ruba palla a Gosens in difesa e poi guadagna rimessa laterale.

50' - Castrovilli è rientrato in campo ma sembra ancora un po' dolorante e non riesce ad arrivare su un lancio di Chiesa.

49' - Malinovskyi prima stende Castrovilli, poi Chiesa. Entrambi restano a terra ma sembra avere la peggio il numero 8 viola, costretto ad uscire dal campo.

47' - Ribery ci prova con il sinistro dalla distanza: pallone basso che finisce tra le braccia di Gollini.

46' - Giallo per Lirola appena cominciato il secondo tempo, esattamente come accaduto nel primo. Il terzino viola trattiene Palomino e si prende l'ammonizione.

45' - Si riparte al Tardini! Questa volta è la Fiorentina a battere il calcio d'inizio.

--- INTERVALLO ---

45' +3' - Nient'altro da segnalare in questo primo tempo: Orsato fischia due volte e manda le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 0-1 per la Fiorentina. Secondi quarantacinque minuti che si annunciano piuttosto tesi.

45' +2' - Milenkovic chiude bene su Muriel. Bella partita dfin qui del serbo.

45' - Assegnati 3 minuti di recupero.

45' - Sugli sviluppi del corner, Castagne tira dal limite dell'area ma il pallone finisce in curva.

45' - Pezzella salva su un cross di Malinovskyi, rifugiandosi in angolo.

43' - Grande giocata di Lirola che si libera di due avversari sulla destra ed entra in area. Cross un po' pigro poi, non riesce ad arrivarci nessun giocatore viola.

42' - Ribery sta continuando a disegnare calcio e libera Dalbert al cross sulla sinistra: il brasiliano però spreca tutto e spedisce il pallone dalla parte opposta in rimessa laterale.

39' - Bravo Lirola a fermare Gosens sulla destra: la Fiorentina riesce a respirare un attimo.

38' - Zapata! Il colombiano pizzica e basta con la testa un cross di Castagne a pochi metri dalla porta. L'Atalanta adesso sta crescendo.

36' - Traversa di Muriel! Grande giocata di Malinovskyi che libera il colombiano al limite dell'area sinistro: tiro violento che sbatte sull'incrocio dei pali ed esce alto. Ma che brivido per Dragowski...

34' - Dalbert prova il sinistro da fuori calciando fuori non di poco. I tifosi fischiano il brasiliano e Chiesa, che ha fatto rinascere la rabbia nei suoi confronti dopo esser caduto in un contatto netto con Palomino.

32' - Pezzella! Appena ripartito il gioco, la punizione viene calciata sulla testa di Pezzella che da due passi la spedisce fuori.

32' - Ancora fermo il gioco ma il motivo si è capito: lo speaker ha chiesto ai tifosi nerazzurri di smettere con i cori razziali. Di tutta risposta i bergamaschi hanno risposto con i fischi.

30' - Momenti di confusione in campo, con Dalbert che si è girato verso la curva dell'Atalanta mettendosi l'indice davanti al naso. Orsato ha fermato il gioco e il brasiliano è andato in panchina a parlare con i suoi. Ancora non si è capito il motivo dell'interruzione, ma la sensazione è che possano entrarci i cori di discriminazione razziale.

28' - Un lancio di Ribery per Chiesa rimbalza male e non permette al 25 di involarsi verso la porta avversaria. Poi Masiello stende Castrovilli: fallo sulla trequarti per la Fiorentina.

26' - Zapata! Pasticcio di Milenkovic che sbaglia il passaggio indietro per Pezzella e libera l'attaccante colombiano davanti a Dragowski. Zapata prova il destro che esce di poco oltre l'angolino alla destra del portiere viola.

24' - Calcio d'angolo che viene respinto sui piedi di Federico Chiesa: il 25 viola calcia di prima con il destro e una deviazione di Palomino insacca la palla in rete. Vantaggio Fiorentina!

24' - GOOOOOOOLLLL!!!! GOOOOLLL!!! GOOOLLLL!!! CHIESA!!!!

23' - Bell'uno-due di Dalbert e Castrovilli sulla sinistra. Sugli sviluppi dell'azione è corner per la Fiorentina.

22' - Sta riprendendo campo adesso l'Atalanta, in quella che sembra diventata una partita a scacchi tra le due squadre.

21' - Muriel! Ci prova ancora il colombiano, liberando il destro da dentro l'area: Milenkovic gli sta bene addosso e il tiro esce centrale tra le braccia di Dragowski.

20' - Lirola sbaglia un controllo che poteva favorire l'azione viola. Ribery si arrabbia perché si stava smarcando in area.

20' - Ritmi controllati dalla Fiorentina e più lenti in questa fase di gioco. Anche se l'Atalanta è più pericolosa in contropiede che in costruzione.

17' - La Fiorentina prende coraggio e sta cominciando ad alzare il baricentro. Ribery sembra essere entrato in partita e sta dribblando chiunque gli passi vicino.

16' - Castrovilli! Prova a rispondere la Fiorentina. Ribery suona la carica, ruba palla in difesa e prova la giocata in area. Il pallone, respinto da Masiello, finisce a Castrovilli che tenta il destro dalla distanza: troppo potente, finisce in curva.

15' - Prova a gestire palla in difesa adesso la Fiorentina, che finora ha toccato davvero poco il pallone pur non rischiando molto.

14' - Muriel! Prima occasione del match per l'Atalanta. La Fiorentina perde palla da rimessa laterale e il colombiano si trova da solo in area: sinistro da posizione defilata e palla che si spegne sul fondo.

12' - Malinovskyi ci prova direttamente dai 30 metri: pallone che, deviato, finisce in corner. Nulla di fatto poi per l'Atalanta dal calcio d'angolo.

12' - Fallo di Castrovilli su Muriel piuttosto duro ma questa volta l'arbitro non ammonisce il giocatore.

11' - Calcio d'angolo dell'Atalanta respinto dalla difesa della Fiorentina, mentre Dalbert torna in campo e si riposiziona in campo.

10' - Riparte il gioco con la Viola momentaneamente in 10.

9' - Dalbert resta a terra dopo un colpo alla testa con Castagne. Orsato ferma il gioco per permettere le cure all'esterno brasiliano.

8' - Giallo per Pasalic che ferma con un fallo Castrovilli a centrocampo, partito in proiezione offensiva dalla propria trequarti.

7' - Duro intervento di Dalbert su Castagne. L'Atalanta protesta ma l'arbitro dice che è stata toccata solo palla.

6' - Dal corner colpisce Djimsiti di testa: pallone alto non di molto sopra la porta difesa da Dragowski.

6' - Sta cominciando a prendere un po' il controllo del gioco l'Atalanta, che con Castagne guadagna un corner dalla destra.

4' - Doppio lancio di Dragowski sui quali la difesa dell'Atalanta copre bene. Il pressing offensivo dei nerazzurri sta costringendo il polacco a rinviare e non far giocare la difesa.

2' - Parte Muriel dai 15 metri, ma il suo destro finisce alle stelle: si salva la Fiorentina.

1' - Subito giallo per Pezzella, costretto a fermare con le cattive Zapata dopo un brutto pallone perso da Badelj. Occasione succosa per l'Atalanta da calcio di punizione.

0' - Si parte! Primo pallone giocato dall'Atalanta.

17.56 - Eccoli che guidati dalla squadra arbitrale entrano in campo i giocatori. Si sistemano a centrocampo dove risuonano le note dell'inno della Serie A

17.55 - Formazioni nel tunnel degli spogliatoi pronte ad entrare in campo. Il tempo a Parma è tutt'altro che sereno ma il campo sembra in buone condizioni

17.50 - Mentre le squadre sono rientrate negli spogliatoi, cresce l'attesa per l'inizio del match. Sugli spalti anche Stefano Pioli, ex tecnico viola seduto nella tribuna del Tardini ma non solo. CLICCA QUI

17.45 - Squadre che stanno concludendo il riscaldamento iniziato verso le 17.20 (QUI il video): manca sempre meno al calcio d'inizio della sfida.

La Fiorentina cerca la prima vittoria del suo campionato e questa sera, dalle ore 18, lo farà al Tardini di Parma nel difficilissimo impegno contro l'Atalanta. I viola arrivano all'appuntamento con 1 punto in classifica, nerazzurri che invece di punti ne hanno fatti 6 cadendo però malamente mercoledì, nell'esordio in Champions League. Le emozioni difficilmente mancheranno, e FirenzeViola.it sarà qui come sempre a raccontarvele. Restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali:

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Palomino, Masiello; Castagne, de Roon, Pasalic, Gosens; Malinovskyi; Muriel, Zapata.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Castrovilli, Badelj, Pulgar, Dalbert; Chiesa, Ribery.