LIVE FV, ARRIVATA LA SQUADRA AL BRONX. COMMISSO DA NY: "PARLEREMO CON CHIESA"

18:46 - Ecco le prime immagini di FirenzeViola.it della Fiorentina, dei giocatori, di Montella e Dainelli che entrano all'interno dell'Arthur Avenue Retail Market. I tifosi sono molto calorosi con la squadra ed il clima è veramente di festa.

18:36 - La squadra di Vincenzo Montella sta scendendo in questo momento dal pullman del club gigliato giunto adesso nella little Italy del Bronx a New York. Autentico delirio e bagno di folla per la Fiorentina di Rocco Commisso con tantissimi tifosi a caccia di foto e selfie specialmente con il presidente nonostante la temperatura intorno ai 40 gradi.

18:20 - Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato così della situazione dei viola da New York: "Lavoravo quasi 40 ore alla settimana nel Bronx, dopo ho consegnato con mio fratello la pizza a 17 anni e dopo lavorato in discoteca: questa è casa nostra. Avere una squadra italiana e portarla qua per me è grandioso così come per tutti gli italo-americani che sono qua. Ieri abbiamo perso, ma attendo New York per vedere cosa succederà. Mercato? Dovete parlare con Barone e Pradè, io so fino ad un certo punto. Se ci sarà un summit? Pradè viene per questo. Caldo? Il clima non è favorevole, ma a 18 o 20 anni si può sopportare anche questa fatica. Per me è una grande avventura. Chiesa? In questi giorni credo che ci sarà una nuova chiacchierata con lui".

Arrivata intorno alle 12:30, le 18:30 italiane, la Fiorentina all’Arthur Avenue Retail Market, un mercato di prodotti alimentari tipici italiani nella little Italy del Bronx, a New York. IL gruppo viola, atterrato poco dopo la mezzanotte( le 6 in Italia) all’aeroporto Newark del New Jersey partecipa a questo evento promosso anche dalla Mediacom Cable per un primo contatto con i tanti fan Italoamericani di New York. A seguire la squadra anche il presidente Rocco Commisso con il figlio Joseph che ieri è volato insieme alla squadra di ritorno da Charlotte dopo il match con l’Arsenal. Queste le immagini di FirenzeViola.it.