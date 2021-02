LA STAGIONE DEL DRAGO. CON IL DORTMUND SULLO SFONDO

Nel calendario cinese l'anno del Drago arriva ogni 12 anni ed è sempre visto di buon occhio dal popolo asiatico, tanto più che si dice nascano più bambini rispetto agli altri anni. L'ultimo è stato nel 2012, il prossimo sarà nel 2024. Un anno dopo l'attuale scadenza del contratto di Bartolomiej Dragowski, il Drago di casa Fiorentina.

Il portiere viola è tra i protagonisti assoluti di questa stagione: da quando la Fiorentina ha scelto di puntare su di lui e salutare Lafont ormai un anno e mezzo fa, la crescita del polacco è stata inesorabile. E nelle ultime partite si sta superando, con parate che stanno facendo di lui uno dei profili più interessanti del profilo europeo complice anche la giovane età (23 anni) e i margini di crescita. Uno che la porta della Fiorentina la conosce bene come Emiliano Viviano al Corriere Fiorentino ha definito il portiere polacco come tra i migliori in circolazione, ma a dirlo sono anche i numeri e le statistiche. Come il fatto che Dragowski sia risultato spesso e volentieri il migliore in campo per la Fiorentina.

Numeri che hanno colpito i grandi club, Borussia Dortmund su tutti. Il club tedesco sta cercando un portiere di alto profilo per la prossima stagione e gli occhi sono piombati sui polacchi della Serie A, Szczęsny e Dragowski, appunto. Oltre a Strakosha che ieri ha anche aperto ad un trasferimento in giallonero. Il Viola comunque per adesso sta bene dove sta, a difendere la porta di una squadra che domenica è chiamata dal difficile impegno contro la Sampdoria. Poi a fine stagione si faranno i conti.