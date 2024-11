LA RINASCITA DI ADLI E IL RISCATTO LOW COST

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Yacine Adli è uno dei protagonisti della vittoria della Fiorentina a Como. Il centrocampista, tra i migliori in campo, ha dato una scossa alla sua squadra nel momento di maggiore necessità. Sbloccando la partita con un gol da giocatore di qualità, che tocca il pallone come solo chi vanta un'invidiabile tecnica di base sa fare. E tra l'altro dopo essere stato colpito duramente da Nico Paz, facendo preoccupare la propria infermeria intervenuta non appena il classe 2000 ha chiesto di assisterlo.

Riferimento immediato.

Tornando alla rete, il francese ha sfruttato brillantemente un assist di Lucas Beltran scaraventando all'angolino un destro teso e potente. La sensazione è che Adli abbia cambiato la stagione della Fiorentina almeno quanto i Moise Kean e i David De Gea. La sua sicurezza, mischiata alla maestria, è stata un toccasana per la spina dorsale della sua squadra. In effetti l'impennata dei ragazzi di Raffaele Palladino è corrisposta non a caso all'impiego crescente del ventiquattrenne, iniziato col Milan.

Le cifre dell'operazione.

E proprio ai rossoneri Adli ha rivelato di aver segnato con molto gusto: "Prima di lasciare il Diavolo avevo detto che gli avrei segnato quando ci saremmo affrontati e siccome sono un uomo di parola ho segnato". Ricordiamo che la Fiorentina lo ha acquistato in prestito oneroso, per solo 2 milioni di euro, con un diritto di riscatto molto conveniente fissato a 10. In più il Milan ha mantenuto il 10% sulla sua eventuale futura rivendita. Vedremo se i viola si avvarranno del riscatto, nel frattempo gongolano.