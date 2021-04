LA JUVE E IL DOPPIO SGAMBETTO: NEL 2015-16 L'ULTIMO A UNA BIG

Battere una big può accadere, anche in un campionato sciagurato come quello che sta vivendo la Fiorentina. Il 3-0 rifilato alla Juventus, all'andata, ne è la riprova. Un altro paio di maniche è ripetersi, infliggendo due dispiaceri consecutivi alla medesima grande squadra. E non è una questione di presupposti, bensì di fatti: i viola, dati alla mano, non riescono a fermare un club blasonato sia all'andata che al ritorno dalla stagione 2015-16.

In panchina sedeva Paulo Sousa, che esordì con un 2-0 non male al Milan (i rossoneri si sarebbero vendicati con altrettanti gol nel girone di ritorno), ma soprattutto un 4-1 all'Inter che avrebbe trovato continuità al ritorno, con un secco 2-1. L'ultima big, o divenuta recentemente tale, frenata dalla Fiorentina in casa e in trasferta è stata, invece, l'Atalanta (3-0 e 2-3). Un eventuale sgambetto ai rivali bianconeri avrebbe, dunque, valore doppio.

E pure qualcosina in più, visto che di vittorie consecutive in campionato, quest'anno, non ne sono mai arrivate. Così come, d'altronde, c'è un vuoto di successi ribaditi nel girone di ritorno: non accade dall'annata scorsa, quando alla Spal la compagine gigliata inflisse un 3-1, suggellando l'1-0 dell'andata. C'è voglia di successi e chissà che non possa accadere proprio ora, quando racimolare punti conta più che mai...