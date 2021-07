L'ESSENZIALE È VISIBILE AGLI OCCHI

Regista sì, regista no. Esterno sì, esterno no. Difensore centrale sì, difensore centrale no. C'è sostanzialmente solo un giocatore nella rosa della Fiorentina sul quale non ci sono dubbi: Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo è chiamato alla seconda stagione da protagonista, quella che tutti raccontano come la più dura nella carriera di un giocatore.

Vlahovic però sembra aver cominciato con il piede giusto: anche se per il rinnovo l'accordo è ancora lontano, lui non pensa a lasciare Firenze e anzi sui social non perde occasione per mostrare il suo amore per la maglia viola. Consapevole che prima di poter fare un ulteriore salto in avanti, dovrà affermarsi a Firenze e proseguire il suo cammino inesorabile verso l'Olimpo del calcio.

Classe 2000, ma già con la mentalità del campione: è quanto emerge dalle dichiarazioni di chi gli sta e gli è stato accanto - come per esempio Ribery - che ha registrato la crescita di un giocatore che nonostante la giovane età si è caricato la Fiorentina sulle spalle e a suon di gol l'ha portata in zone sicure la scorsa stagione.

I primi allenamenti stanno certificando una volta di più il livello raggiunto da Vlahovic, spesso in gol anche nei primi esercizi svolti ieri al centro sportivo e tra i primi ad aver incontrato personalmente il nuovo tecnico Italiano nella serata di ieri. La stagione della consacrazione sta per cominciare, e il talento di Belgrado non vuole farsi trovare impreparato.