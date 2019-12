L'ALTRA FACCIA DEL CAMBIO

C'è un'altra faccia della medaglia nell'eurogol di Vlahovic che ha pareggiato la partita contro l'Inter, interrotto la striscia di sconfitte e messo un po' più al sicuro la panchina di Montella: l'uscita dal campo di Federico Chiesa per lasciare spazio al serbo. E la sua situazione merita un capitolo a parte rispetto alla partita del Franchi.

Il numero 25 viola, pur dopo un inizio comunque positivo, ormai dall'infortunio subito contro la Lazio non sembra più lo stesso. I problemi fisici - è evidente - lo limitano e non poco, ma la sensazione è che il problema non sia solo fisico. Uno dei talenti più cristallini in circolazione sta vivendo probabilmente il suo peggior momento e a certificarlo sono stati i fischi al momento del suo cambio. Che fossero per lui o per il cambio di Montella (il popolo del web si interroga), il momento della sostituzione è stato emblematico della sua situazione di difficoltà. E anche il giocatore se ne deve essere accorto, perché le immagini dopo la sostituzione mostravano un giocatore evidentemente deluso e abbattuto in panchina.

I discorsi tra Fiorentina e babbo/manager Enrico proseguono e hanno preso le prime pagine nelle scorse settimane. Ma al di là dei discorsi sul futuro, a preoccupare di più adesso è il presente. In attesa di capire se Chiesa riuscirà ad essere al meglio contro la Roma, il momento chiama il giocatore ad una riscossa. Così potrà dimostrare di meritare tutte le attenzioni che l'Italia intera gli riserva.