KOUAME, TRA PASSATO E VOGLIA DI CONFERMA

Mancano tre giorni e Beppe Iachini farà il suo ritorno a sedere sulla panchina della Fiorentina. Una sfida, quella contro il Genoa, importantissima per migliorare una classifica che vede i viola appena a sette punti dalla zona retrocessione. Una gara che non sarà per tutti uguale, soprattutto per chi i colori rossoblù fino a poco più di anno fa li indossava: Christian Kouamé.

L’attaccante ivoriano spera molto di migliorare il suo score. Con Prandelli ha siglato solo un gol, in Coppa Italia contro l’Inter, e neanche uno in campionato su quindi presenze. Con Iachini, invece, il rendimento era stato leggermente meglio con tredici presenze, due gol e due assist.

L’obiettivo di Kouamé adesso è di ritrovare la via del gol il prima possibile, magari anche già sabato contro la sua ex squadra. Non solo per ripagare la fiducia della società viola, a gennaio scorso ha versato diversi milioni per assicurarsi il suo cartellino, ma anche per essere confermato nella rosa della Fiorentina che verrà visto che si parla già di eventuali sostituti, uno su tutti Riccardo Orsolini.