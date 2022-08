JOVIC IN VANTAGGIO SU CABRAL, ESORDIO DAL 1' PER MANDRAGORA

Dopo 2002 giorni esatti la Fiorentina torna finalmente a giocare un match europeo. La sconfitta in Germania contro il Borussia Mönchengladbach è ormai soltanto un lontano ricordo, adesso l'ostacolo da affrontare è il Twente, club assolutamente da non sottovalutare. La squadra olandese ha collezionato 2 vittorie in altrettanti scontri in Eredivise con 4 gol segnati e nessuno subito, non male come inizio. Oltre questi dati l'allenatore Jans ha già suonato la carica in conferenza stampa ed i tifosi hanno già iniziato a riempire Firenze (QUI)

Per quanto all'apparenza possa non essere così evidente, sono molti i viola acciaccati e non al 100%. Oltre l'infortunato Igor ci sono Zurkowski e Kokorin fuori dalla lista Uefa, con Bonaventura non al massimo delle proprie condizioni, infatti è in dubbio il suo impiego. La coppia centrale rimarrà la stessa dell'esordio stagionale conro la Cremonese, Milenkovic-Quarta. Ai loro lati ci saranno Venuti (in leggero vantaggio su Dodò) e Biraghi, dietro di loro Terracciano. A centrocampo le scelte sono praticamente obbligate, giocherà Amrabat come vertice basso affiancato da Mandragora e Duncan. Davanti ancora Jovic (al momento in vantaggio su Cabral) e Sottil, accompagnati questa volta sulla destra da Nico Gonzalez.

Per quanto riguarda la compagine olandese meno dubbi sulla formazione titolare. Jans proporrà il suo 4-2-3-1 a trazione offensiva ma che ha trovato nell’ultima stagione una quadratura difensiva che ha fatto del Twente la terza miglior difesa d’Olanda. In porta giocherà Unnerstall, davanti a lui linea a 4 composta da Brenet, Propper, Pleguezuelo e Smal (la stessa che ha giocato entrambi i primi match di campionato). Davanti a loro sulla mediana ci saranno Sadilek e Kjolo, difficile vedere Zerrouki in campo dato che oggi si è allenato a parte. Giocherà Vlap davanti a loro con Tzolis e Misidjan sugli esterni. Davanti la stella Van Wolfswinkel

LE PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Duncan, Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Jovic, Sottil

TWENTE (4-2-3-1): Unnerstall; Brenet, Propper, Pleguezuelo, Smal; Sadilek, Zerrouki; Tzolis, Vlap, Misidjan; Van Wolfswinkel