JACK OUT: CAMBIO MODULO O OCCASIONE PER DUE?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La Fiorentina è partita alla volta del Belgio senza uno dei suoi fari: Giacomo Bonaventura è rimasto infatti a Firenze per smaltire i postumi di una botta subita contro l'Atalanta. Un forfait precauzionale e prevedibile per un calciatore, ormai 34enne, che in questo inizio di stagione aveva collezionato 6 gare da titolare su 6. Vincenzo Italiano deve quindi risolvere il rebus legato al trequartista.

Due le candidature come vice-Jack, Gino Infantino ed Antonin Barak: per il primo si tratterebbe di esordio europeo, mentre il secondo -eroe di Basilea- è l'immagine copertina di uno dei momenti più belli della storia recente europea del club. Barak, che nelle gerarchie partirebbe davanti all'argentino, è però molto lontano dalla forma fisica ottimale; dall'altra parte, il classe 2003 non sembra ancora entrato a pieno negli schemi viola. E così è possibile che Italiano decida di cambiare assetto tattico per assorbire l'assenza di Bonaventura, unico trequartista che ad oggi lo avrebbe convinto.

L'ipotesi di tornare al centrocampo a tre, arretrando quindi il "sottopunta" sulla linea mediana, permetterebbe così a Italiano di utilizzare una mezzala al posto del trequarti. E così- detto del possibile impiego di Mandragora ed Arthur - per il posto da terzo centrocampista e la maglia lasciata libera da Bonaventura, tornerebbero in gioco Alfred Duncan, sugli scudi domenica al Franchi, e Maxime Lopez, disponibile per la prima volta dal suo arrivo a Firenze dopo aver saltato due gare di campionato per squalifica. Chance per Infantino o Barak o ritorno al 4-3-3? Dubbi da sciogliere nelle prossime 24 ore.