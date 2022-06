ITALIANO, IL RINNOVO È (DI NUOVO) A UN PASSO: OK FINO AL 2024 E INGAGGIO RADDOPPIATO

La Fiorentina e Vincenzo Italiano continueranno insieme, come era nell'aria già nel tardo pomeriggio di ieri. Sembra infatti ormai ad un passo l'accordo per il rinnovo di contratto dell'allenatore viola, che proseguirà l'avventura a Firenze dopo una prima annata culminata con il 7° posto e il ritorno in Europa. Il prolungamento di contratto, al di là di alcune schermaglie e di alcuni cavilli da risolvere, non è mai stato a rischio per le parti in causa, che negli ultimi giorni sono rimaste in silenzio preferendo risolvere gli ultimi dettagli che mancavano e coinvolgendo nella trattativa anche tutti i componenti dello staff di Italiano (che riceveranno a loro volta un adeguamento).

Lo strappo tra il tecnico e il club non è mai stata un'ipotesi presa in considerazione e questo in particolare non è mai stato il desiderio dell'ex mister dello Spezia, che ha sempre manifestato un grande legame con Firenze e la volontà di proseguire il progetto tecnico in viola. La Fiorentina, dal suo punto di vista, non ha mai pensato di contattare altri allenatori, a cominciare da Roberto De Zerbi: voci prive di fondamento.

Secondo quanto risulta a Firenzeviola.it, la firma definitiva sul rinnovo arriverà nel corso della prossima settimana e solo dopo scatterà l'annuncio ufficiale da parte del club: per l'allenatore è pronto un nuovo stipendio più che raddoppiato rispetto agli 800mila euro della scorsa stagione, ovvero un ingaggio da 1,7 milioni più bonus (che potranno far arrivare il salario a circa 2 milioni di euro totali) e un contratto fino al 30 giugno 2024, con opzione per un ulteriore anno. Il primo passo, forse il più importante, in vista della nuova annata...