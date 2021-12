IND. FV, MALEH VERSO LA CONFERMA. IN USCITA CASTROVILLI E/O AMRABAT

Il primo gol in serie A di Youssef Maleh è la ciliegina sulla torta di una scelta fatta sui giovani, pescando in serie B. Una strada che richiede certo pazienza e sacrificio, con qualche panchina da sopportare e poco spazio in cui non sempre è possibile esprimersi al meglio. Ma con Vincenzo Italiano e 5 cambi tutti sono indispensabili e l'italo-marocchino ha trovato spazio e tempo per diventare protagonista. E con il mercato di gennaio alle porte, Maleh con una buona prestazione e il gol ha dato un calcio alle voci che lo vorrebbero in prestito, magari al Venezia dove conosce già tecnico e ambiente.

Le riflessioni della società porterebbero però a scelte differenti, nello stesso reparto, secondo quanto risulta a Firenzeviola. Se infatti l'italo-marocchino marcia verso la conferma, sono ben due i giocatori che potrebbero lasciare la Fiorentina nella prossima sessione di mercato, Amrabat e Castrovilli, uno dei due o addirittura tutti e due.

Sull''ex Verona questa estate c'era la fila, ma il giocatore aveva scelto di rimanere a Firenze, confidando di tornare l'ottimo giocatore che in gialloblù fece innamorare Commisso e tutti gli addetti ai lavori. Ma dopo una stagione anonima, non si sono visti i miglioramenti sperati neanche con Italiano. La differenza di prestazione della squadra con in campo Torreira o con lui è netta, e spesso proprio dopo il suo ingresso sono arrivate le rimonte avversarie. La Fiorentina potrebbe dunque cedere alle richieste di alcuni club (in estate c'erano Torino, Sampdoria ed alcune squadre estere), mandandolo ovviamente in prestito. Juric in granata lo riaccoglierebbe a braccia aperte.

La stessa riflessione il club la sta facendo su Gaetano Castrovilli, il golden boy che non riesce a trovare la continuità, martoriato anche da continui infortuni. Nelle ultime stagioni la Fiorentina si aspettava un salto di qualità, rispondente alle aspettative. Con Italiano, nonostante il centrocampista rientrasse da campione d'Europa, lo spazio a disposizione si è invece ridotto: oltre alle 6 partite saltate per infortunio, come le ultime due per un sovraccarico al quadricipite, in nessuna ha giocato 90 minuti e non sempre titolare. Un peccato per un giocatore considerato il futuro della Fiorentina e della Nazionale. Ma c'è da pensare al presente ed ecco dunque che anche il giocatore di Minervino insieme o in alternativa ad Amrabat potrebbe finire in prestito, per dargli nuovi stimoli e una scossa e trovare più spazio e continuità nelle prestazioni.

In un momento in cui la Fiorentina ha bisogno del gruppo per alimentare questa cavalcata verso l'Europa, la dirigenza sta appunto riflettendo su quali sono i punti deboli della rosa e su quali giocatori mettere in uscita. Tra questi dunque non c'è Maleh che, da giovane che sta acquisendo esperienza in A, sta dando il suo contributo quando viene chiamato in causa, ma ci sono appunto due giocatori - Amrabat e Castrovilli -che per qualità ed esperienza dovrebbero fare la differenza e spaccare le partite in positivo quando sono chiamati in causa.