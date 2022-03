IN DIFESA C’È VENUTI. DUBBIO DAVANTI E IN PORTA PER ITALIANO

Mancano meno di ventiquattro ore alla partita di domani tra la Fiorentina di mister Vincenzo Italiano e l’Hellas Verona di Igor Tudor. Una gara importantissima per i viola che, dopo le due sconfitte consecutive contro Sassuolo prima e Juventus dopo, vorrà ritrovare subito la vittoria per restare in zona Europa.

In vista della partita contro gli scaligeri mister Italiano non avrà a disposizione Bonaventura per squalifica e Nastasic e Odriozola per infortunio. Partendo dal portiere resta vivo il ballottaggio tra Terracciano e Dragowski, con il polacco leggermente in vantaggio. Per quanto riguarda la fascia sinistra sarà confermato il capitano Biraghi, mentre sulla fascia destra toccherà a Venuti sia sostituire l’ex Real Madrid ma soprattutto riscattare l’autogol commesso in coppa Italia contro la Juventus. I due centrali dovrebbero essere Quarta e Milenkovic.

A centrocampo toccherà a Torreira mentre Duncan, Castrovilli e Maleh se la lotteranno per i due ruoli di mezz’ala, con l’ex Sassuolo leggermente indietro nelle gerarchie. In attacco scalpita per una maglia da titolare Nico Gonzalez anche se lo stesso Italiano in conferenza stampa ha specificato che si è allenato solo oggi e per questo potrebbe giocare Ikone. A sinistra potrebbe tornare titolare Sottil che vorrà riscattarsi dall’insufficiente di prestazione in Coppa Italia. Per quanto riguarda l’attacco, infine, dovrebbe toccare nuovamente a Piątek visto che Cabral non è ancora al 100%.

FIORENTINA (4-3-3): 69 Dragowski; 23 Venuti, 4 Milenkovic, 98 Igor, 3 Biraghi; 10 Castrovilli, 18 Torreira, 14 Maleh; 11 Ikoné, 19 Piatek, 33 Sottil.

A disposizione: 1 Terracciano, 25 Rosati, 21 Frison, 2 Martinez Quarta, 17 Terzic, 34 Amrabat, 32 Duncan, 22 Gonzalez, 7 Callejon, 8 Saponara, 9 Cabral, 91 Kokorin.

Allenatore: Italiano