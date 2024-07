IL TESORETTO CHE NON ARRIVA

Un tesoretto che stenta ad arrivare. Alle mancate cessioni di Sabiri, Ikoné e Nzola, oltre Brekalo al momento il più inserito nel gruppo viola, si aggiunge il mancato riscatto di Amrabat da parte del Manchester United. 20 milioni che vengono meno solo per il marocchino che doveva rappresentare la cessione in teoria più ricca e semplice tra gli esuberi. Ma già durante la stagione lo United aveva manifestato dubbi sul voler spender i soldi pattuiti e il non aver esercitato l'opzione in scadenza appunto in queste ore non è certo una sorpresa. La Premier resta un obiettivo di Amrabat e non è escluso che lo stesso United o altre società possano affacciarsi da queste parti per averlo, ad una cifra inferiore o di nuovo in prestito.

Per Sabiri, rientrato dall'Al Fayha, resta un interesse (mai concretizzato per ora) da Dubai e il giocatore è ancora in permesso in Germania, a casa sua. Difficile capire come evolverà la situazione ma al momento è chiaro che il club non voglia avere nulla a che fare con il giocatore e l'entourage infatti sta cercando una sistemazione. Stesso sentimento sembra prevalere per Mbala Nzola che venerdì è volato a Parigi senza neanche assistere all'amichevole. D'altronde Palladino non lo ha mai fatto allenare in gruppo e il messaggio è molto chiaro, perciò il neo papà non ha avuto dubbi. Per lui qualche club italiano ha mostrato interesse, non sarà una stagione storta in viola a sminuire le qualità dell'attaccante che può riscattarsi benissimo altrove. Verona prima e Genoa ora sembrano aver fatto sondaggi.

Oggetto ancora più misterioso Ikoné che, dopo aver lavorato qualche giorno a parte, Palladino ha reintegrato nel gruppo visti i rifiuti delle due offerte dal Qatar. Per lui c'è ancora una chance di convincere il tecnico a tenerlo? Certo i tifosi non sono convinti, come ogni inizio estate il francese infatti sembra cambiato e disputa buone amichevoli, poi tutto torna sempre troppo uguale. Per Brekalo gli interessamenti non mancano, anche in serie A, ed anche se Palladino finora lo ha impiegato sempre nella formazione titolare come esterno destro è ovvio che il rientro di Gonzalez e l'eventuale arrivo di Colpani lo chiuderebbero.