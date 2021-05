IL PRIMO DI TANTI ADDII: LA TABELLA DELLE SCADENZE VIOLA

È solo il giorno dopo la chiusura di una stagione non proprio idilliaca, ma per la Fiorentina è già tempo di guardare al futuro. Non solo per speranza, ma anche per necessità: sono sette i giocatori il cui contratto scadrà ufficialmente tra poco più di un mese, a cui si aggiungono almeno due-tre giocatori con un piede già lontano da Firenze.

Kevin Malcuit è stato il primo oggi a salutare pubblicamente (attraverso i propri account social) una squadra nella quale ha trovato poco spazio dopo essere stato chiamato in prestito secco a gennaio: per lui sette partite, per un totale di 236 minuti in campo. Non proprio un impatto degno di nota.

Gli altri giocatori in scadenza hanno invece una storia nella Fiorentina diversa, ma non per questo sono destinati a restare. A parte due casi che vedremo a breve. Ma per Barreca, Eysseric, Maxi Olivera e Borja Valero il destino è ormai già segnato: dal 30 giugno in poi non saranno più giocatori della Fiorentina, a meno di cataclismi.

Ci sono poi i due casi di Caceres e Ribery, menzionati sopra. Sono probabilmente i primi due da risolvere per ripartire, anche se molto se non tutto dipenderà dal prossimo allenatore della Fiorentina. Entrambi sono disposti a sedersi ad un tavolo con la società viola (e la presenza di Davide Lippi al centro sportivo per diverse ore qualche settimana fa ne è una prova), ma la loro conferma è tutt'altro che scontata. Vuoi per i dubbi legati all'età, vuoi per la volontà dei giocatori di guardarsi altrove, un accordo è ancora lontano.

Infine ci sono Milenkovic e Pezzella in difesa, Callejon e Montiel in attacco: quattro giocatori a cui la Fiorentina dovrà trovare sistemazione in un'estate che si preannuncia bollente. Il futuro è, per la Viola, è adesso.

Le scadenze della Fiorentina

2021

Malcuit

Ribery

Barreca

Eysseric

Maxi Olivera

Borja Valero

Caceres

2022

Milenkovic

Pezzella

Bonaventura

Callejon

Brancolini

Rosati

2023

Vlahovic

Dragowski

Pulgar

Terracciano

Montiel