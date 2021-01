IL MERCATO IN 90'', OFFERTE PER PULGAR E CALLEJON. I VIOLA...

A pochi giorni dalla chiusura ufficiale del calciomercato invernale la Fiorentina ragiona su quelli che potrebbero essere gli ultimi colpi. Il direttore di TMW Radio ed esperto di mercato Niccolò Ceccarini fa il punto sulle idee della dirigenza viola.

In entrata c'è da aspettarsi poco a meno di occasioni dell'ultima ora, è invece sul fronte delle uscite che potrebbe accadere qualcosa. Su Pulgar si sono fiondate Cagliari, Sassuolo e soprattutto Valencia che offre un prestito con obbligo di riscatto a 12 milioni legato alle presenze del cileno. La Fiorentina non è convinta dall'offerta ed è molto difficile che Pulgar possa partire, così come l'interesse del Granada per Callejon non porterà lo spagnolo lontano da Firenze. Eysseric ha rifiutato il Crotone e con Barreca per ora sembrano destinati a restare alla corte di Cesare Prandelli. Ecco la puntata: