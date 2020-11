IL MERCATO IN 90'': DA PEDRO AL PUNTO SUI RINNOVI PIÙ CALDI

Secondo appuntamento con la nuova rubrica dedicata al calciomercato per tutti i lettori di Firenzeviola.it: come ogni venerdì sulle nostre pagine vi proponiamo un contributo video con le parole del direttore di TMW Radio e grande esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini, che in novanta secondi svela tutte le ultime novità sul mondo viola, in previsione della finestra invernale di mercato.

Questo pomeriggio, al centro della breve clip che vi proponiamo, ripartiamo dall'ottimo rendimento che Pedro sta avendo con la maglia del Flamengo e le prospettive che il brasiliano possa tornare clamorosamente a Firenze nel corso del prossimo gennaio. Non solo: c'è spazio anche per un focus sui rinnovi di German Pezzella e di Nikola Milenkovic.

Buona visione con "Il mercato in 90 secondi" con le notizie di Niccolò Ceccarini sulle pagine di FV!