HIGHLANDER VIOLA: ECCO QUALI SONO I GIOCATORI PIÙ IMPIEGATI DA PALLADINO

Ventisette. Questo il numero dei calciatori impiegati in questo primo mese e mezzo da Raffaele Palladino: il tecnico di Mugnano di Napoli le ha provate tutte, mischiato le carte e i moduli, fino a trovare un abbozzo di struttura tipo. Difesa a quattro sì, ma con uomini chiave che stanno prendendo piano piano spazio e minutaggio. Per questo, con dieci gare stagionali già in cascina (7 di Serie A e 3 di Conference) è interessante osservare quali sono le scelte, e gli uomini, della nuova Fiorentina. I dieci undicesimi, in termini di formazione titolare, confermati da Empoli alla sfida col Milan dimostrano che Palladino crede in un blocco che si sta formando. In porta De Gea ha scalzato definitivamente Terracciano, relegato a portiere di coppa. Dietro crescono nel minutaggio Comuzzo (544 minuti, 6 su 7 da titolare in campionato) e Luca Ranieri (666 minuti). Il numero quattro in viola è però ai piedi del podio nella speciale classifica dei calciatori più utilizzati.

I primi due posti sono occupati dalla coppia di insostituibili per Palladino: con 786 minuti in campo, Moise Kean ha già superato a inizio ottobre i numeri della scorsa stagione (654' con la Juventus 2023/24). Complice anche la mancanza di alternative all'altezza, il numero venti è ormai pedina imprescindibile per Palladino, che ha un altro pretoriano in mezzo al campo. Si tratta di Dodo, addirittura 790 minuti in queste prime dieci, il vero uomo sempre presente. Si potrebbe dire che la formazione dei viola è "Dodo e Kean più altri nove", anche se ci sono altri calciatori chiave che stanno venendo fuori. Uno su tutti Gudmundsson, assente forzato nelle prime sei ma da allora presenza quasi fissa. Poi c'è anche Andrea Colpani, 'feticcio' di Palladino (590 minuti). Nella parte bassa della graduatoria invece, a sorpresa ma nemmeno tanto, Michael Kayode (158', a causa anche dell'exploit del suo 'competitor' di fascia, Dodo) e Matias Moreno (90' in una sola gara, contro i New Saints). Il terzultimo meno utilizzato è poi Lucas Beltran, 191' e solo tre partite da titolare.

Ecco la lista dei calciatori più impiegati (almeno 500 minuti):

1) DODO' 790 min

2) KEAN 786 min

3) RANIERI 666 min

4) BIRAGHI 628 min

5) COLPANI 590 min

6) DE GEA 570 min

7) COMUZZO 544 min