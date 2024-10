GOSENS, GRAZIE A LUI "DIE MANNSCHAFT" TORNA A TINGERSI DI VIOLA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Reduce dalla bella vittoria di domenica sera contro il Milan, la Fiorentina di Raffaele Palladino si appresta ad affrontare la seconda sosta delle Nazionali. Tra i calciatori che in questi giorni non saranno a disposizione del tecnico viola, spicca il nome di Robin Gosens. L'esterno, infatti, è stato convocato dal ct Julian Nagelsmann per le prossime sfide della Germania a un anno di distanza dalla sua ultima chiamata tedesca.

Un premio per l'ottimo avvio di stagione dell'ex Atalanta che spera di tornare protagonista con la sua Nazionale, dopo aver sofferto molto la mancata convocazione dalla Germania di Flick, il quale lo aveva escluso sia dal Mondiale in Qatar che dagli Europei 2024. Una notizia che è stata presa bene anche dallo stesso capitano della Nazionale Joshua Kimmich: "Robin è entusiasta di essere qui e questa passione è fondamentale. La sua energia positiva sarà benefica per il gruppo". I tedeschi saranno impegnati venerdì 11 ottobre alle 20:45 contro la Bosnia e, inoltre, lunedì 14 ottobre, sempre al medesimo orario, con l'Olanda, gare entrambe valide per la UEFA Nations League.

Robin Gosens è il nono calciatore tedesco a vestire la maglia viola, un'occasione che non capitava a un alemanno da molto tempo, per l'esattezza da quasi dieci anni. Nell'era Montella, infatti, ve ne furono ben tre: la meteora del Chelsea Marin, il difensore Compper e Mario Gomez. A completare la lista poi vi sono: Nsereko, Hutwelker, Heinrich, Effenberg e, infine, Janda. È, dunque, dai tempi di Gomez che nella rosa gigliata non viene convocato un giocatore da "Die Mannschaft".