GLI STAKANOVISTI: SOLO LA VIOLA NE HA 4 SEMPRE IN CAMPO

La continuità e l'equilibrio trovati da Vincenzo Montella a cominciare dalla partita contro la Juventus del 14 settembre scorso hanno portato il tecnico viola a fare delle scelte drastiche, puntando per 5 partite consecutive sugli stessi undici titolari e lasciando in panchina giocatori che, come per esempio Boateng, erano arrivati in viola con altri obiettivi. Ma per dare ancora più equilibrio alla squadra, Montella non si è fermato qui.

È infatti l'unico di tutta la Serie A ad aver schierato sempre almeno 4 giocatori. Si tratta di Dragowski, Milenkovic, Pulgar e Lirola: sono gli stakanovisti in viola che non hanno saltato neanche un minuto in 7 partite. Se a questo aggiungiamo che anche Pezzella di minuti ne ha fatti in campo 623 su 630 totali, il numero fa riflettere.

Anche perché la Fiorentina, come detto, è la sola in Serie A a poter vantare questa statistica. Squadre come la Juventus hanno il solo Bonucci sempre in campo, o come Inter, Verona e tante altre ne hanno avuti tre di giocatori sempre in campo.

Difficile dire se questa certezza granitica trovata dalla squadra sia un bene o un male (i risultati per ora dicono bene), ma intanto in casa Fiorentina vanno fatti i complimenti a chi ha gestito la preparazione estiva: poter avere quasi 5 giocatori su 11 sempre in campo è un lusso che nessuna altra squadra in Serie A si è potuta permettere.

GIOCATORI SEMPRE IN CAMPO SERIE A

Fiorentina 4 - Dragowski, Milenkovic, Pulgar, Lirola

Inter 3 - Handanovic, Skriniar, Brozovic

Lecce 3 - Lucioni, Gabriel, Rossettini

Verona 3 - Veloso, Faraoni, Silvestri

SPAL 3 - Vicari, Berisha, Missiroli

Torino 3 - Sirigu, Izzo, Rincon

Roma 3 - Pau Lopez, Dzeko, Kolarov

Parma 2 - Sepe, Bruno Alves​​​​​​​

Sampdoria 2 - Audero, Murru​​​​​​​

Bologna 2 - Skorupski, Tomiyasu​​​​​​​

Genoa 2 - Radu, Kouame​​​​​​​

Cagliari 2 - Nandez, Joao Pedro

Lazio 1 - Strakosha

Juve 1 - Bonucci​​​​​​​

Milan 1 - Romagnoli

Udinese 1 - Musso

Napoli 1 - Zielinski​​​​​​​

Atalanta 0

Sassuolo 0

Brescia 0