GARA DA VINCERE PER NON COMPLICARSI LA VITA

Alle 18 quello tra Fiorentina e Cagliari sarà scontro diretto che i viola devono assolutamente vincere, con una formazionae alla quale Cesare Prandelli sta cercando però ancora di trovare la quadra. Anche oggi la formazione attesa (sorprese a parte insomma) parla di un modulo senza le due punte o perlomeno non con quelle che si potevano attendere dopo la gara di mercoledì, quando l'ingresso di Kouame aveva dato più concretezza all'attacco della Fiorentina. Ma le voci di mercato ormai danno l'ivoriano lontano e anche se così non fosse, lo è di sicuro almeno con la testa e dunque Prandelli si affida all'usato sicuro per affiancare Vlahovic: Callejon (seconda punta o trequartista) e Bonaventura anche se non è esclusa la mossa a sorpresa Borja Valero trequartista e l'ex Milan in mediana. Questo potrebbe essere l'unico modo, in attesa di una nuova punta dal mercato, per utilizzare l'esperienza e la tecnica dell'ex Napoli e per dare una mano concreta a Vlahovic spesso abbandonato a se stesso. Servono gli inserimenti, ha tuonato Prandelli e l'utilizzo di una coppia esperta dietro a Vlahovic potrebbe essere davvero d'aiuto al serbo. Certo è che non vincere con una diretta rivale significherebbe non solo inguaiarsi ulteriormente in classifica ma anche che il tecnico di Orzinuovi non è riuscito a trovare il bandolo della matassa e sarebbe davvero un colpo tremendo sia per la società che avrebbe puntato inutilmente su un terzo allenatore, sia per l'ambiente che in Prandelli, sempre amatissimo, vede una sorta di deus ex machina, in grado di salvare la Fiorentina. Speriamo davvero che al 90' si possa parlare di altro e non di riflessioni necessarie, anche perché pure il mercato ha bisogno di certezze e di una valutazione sui giocatori in uscita e in entrata fatta non da tecnici in bilico.