FOTO-VIDEO FV, I VIOLA ALL’EVENTO RENAULT. LIROLA: "CASTRO MI DEVE UNA CENA"

Serata particolare per alcuni giocatori e giocatrici della Fiorentina. Infatti pochi minuti fa sono arrivati Pol Lirola, Gaetano Castrovilli, Bartolomej Dragowski e Federico Ceccherini. Per la Fiorentina Women's sono presenti Marta Monreale, Greta Adami e Stéphane Breitner. Tutti alla Nuova Comauto Spa (partner ACF Fiorentina) concessionaria dove saranno protagonisti della serata di presentazione della Nuova Renault Clio. Insieme a loro presente anche lo chef pasticciere Damiano Carrara. Qui sotto tutti gli scatti e i video realizzato da FirenzeViola.it.

In seguito i quattro giocatori della Fiorentina hanno parlato direttamente dal palco:

Bartolomej Dragowski: “In questi tre anni in Italia ho imparato bene l’italiano. E’ tutto molto diverso a partire dalla lingua, ho avuto bisogno di tempo per imparare”.

Gaetano Castrovilli: “Quale è il tuo ingrediente segreto per essere così in forma? La cioccolata e le cime di rape pugliesi”.

Federico Ceccherini: “Mi piace mangiare bene. Livorno è la mia casa, per me è unica. Per Firenze guido e cammino, sto in centro e mi torna meglio girare a piedi. Il tuo ingrediente segreto? Il sushi”.

Pol Lirola: “Sono molto contento di essere qua a Firenze. Sto benissimo, ho giocato tutte le partite ma mi sento in forma. Piano piano sto scoprendo tutto. Gaetano mi deve ancora portare fuori a cena, mi deve pagare una cena. Dolce spagnolo? Quella che mi piace di più è la crema catalana”.