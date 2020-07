FOTO FV, LOTTI: "FRANCHI? COL DL SEMPLIFICAZIONI COMMISSO AVRÀ VOGLIA DI ASPETTARE"

In occasione della conferenza stampa organizzata per il rinnovo del protocollo d'intesa tra l'Istituto degli Innocenti e il CSI Toscana, il parlamentare della Repubblica italiana Luca Lotti - molto vicino alla proprietà della Fiorentina - si è intrattenuto coi media presenti tra cui FirenzeViola.it: "L'Istituto degli Innocenti è la storia di Firenze, racconta l'accoglienza di questa città. Insieme al CSI abbiamo lanciato qualche anno fa un protocollo, perché crediamo che lo sport debba essere veicolo dell'accoglienza. Ci fa piacere che questo protocollo si rinnovi e sono qui a testimoniare che quella strada lanciata qualche anno fa oggi dimostra tutta la sua forza".

Gravina preoccupato per la prossima stagione?

"Credo occorra sottolineare quanto sia stato importante terminare il campionato. Quanto alla prossima, deve essere riposta attenzione anche sulla ripartenza delle società dilettantistiche, che sono poi il cuore e il centro dell'azione dello sport in Italia. E' un mondo senza il quale lo sport è morto".

La nuova proprietà viola sembra navigare un po' a vista, lei è fiducioso?

"Ho apprezzato la spinta data da Commisso, ha portato entusiasmo in questo anno un po' difficile. A dir la verità vedo una proprietà molto determinata anche a portare avanti i propri progetti, penso al centro sportivo così come allo stadio. Tutte le cose non possono arrivare subito, ma penso che con questa progettazione nei prossimi anni la Fiorentina possa tornare ai suoi livelli".

Gli ostacoli possono stufare Commisso?

"Credo siano normali le osservazioni della Soprintendenza, cui è stata data risposta dal Comune di Bagno a Ripoli punto per punto. Chiaramente arrivare da un altro paese e trovare la nostra burocrazia è un problema per tutti. Noi abbiamo fatto una legge, quella sugli stadi, per togliere questa burocrazia, che sta andando bene. E' arrivato il momento di modificarla, col dl Semplificazioni ci sarà un intervento preciso per tutti gli stadi d'Italia per ammodernare le strutture con vincoli, tra cui il Franchi. Anche Commisso, così, avrà voglia di aspettare un investimento tanto importante".

