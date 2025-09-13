Live Fiorentina-Napoli 1-3, segui la diretta testuale di Firenzeviola.it!

22.50 - Con la partita termina anche la nostra diretta testuale. Su Firenzeviola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita.

22.45 - Partita senza storia al Franchi per una Fiorentina che non ci ha capito nulla se non nei minuti finali. Decidono le reti di De Bruyne, Hojlund e Beukema, a nulla è servito il gol della bandiera di Ranieri.

90' +6' - FINISCE QUI. IL NAPOLI PASSA 3-1 A FIRENZE.

90' +4' - Cambia anche il Napoli con Gilmour al posto di Lobotka.

90' +3' - Cambio nella Fiorentina: dentro Viti al posto di Pongracic.

90' +2' - Grande giocata di Kean che si gira in area su Buongiorno e calcia con il destro, ma il pallone finisce fuori.

90' - Assegnati 4 minuti di recupero.

90' - Paratona di De Gea con i piedi su Elmas.

88' - Giallo per Pioli che protesta con l'arbitro.

87' - Cambio nella Fiorentina: entra Lamptey al posto di Comuzzo.

85' - Gosens a un passo dal 3-2! Su calcio d'angolo l'esterno si infila e colpisce di testa mettendo fuori di un soffio. Anche sfortunata la Fiorentina che negli ultimi minuti sta creando davvero tanto.

84' - Altra paratona di Milinkovic-Savic! Fazzini lancia in area Piccoli che a tu per tu con il portiere avversario calcia sul piede e non riesce a mettere in rete. Che occasione di accorciare davvero per la Fiorentina!

83' - Milinkovic-Savic con un grande intervento salva il Napoli su un tiro di Fazzini che dopo il rimbalzo si stava infilando all'angolino.

82' - Comuzzo fermato da Buongiorno! Colpo di testa a botta sicura del difensore sul quale il centrale del Napoli interviene deviando in corner.

78' - Mandragora spizza di testa sul secondo palo, dove Ranieri da posizione defilata stoppa il pallone e poi scarica in rete un sinistro sul quale Milinkovic-Savic non può nulla. La Fiorentina accorcia le distanze sul 3-1.

78' - GOL DELLA FIORENTINA! HA SEGNATO RANIERI!

77' - Mandragora scarica un bel destro dalla distanza che, deviato, termina fuori non di molto.

75' - Piccoli! Errore in uscita di Anguissa, non ne approfitta l'ex Cagliari calciando sul fondo col destro.

73' - Cambio nel Napoli: fuori Hojlund, dentro Lucca.

70' - Milinkovic-Savic esce alto su Piccoli travolgendolo in area, per l'arbitro però l'intervento è regolare.

69' - Triplo cambio anche per il Napoli: dentro Elmas, Olivera e Neres, fuori Politano, Spinazzola e De Bruyne.

65' - Doppio cambio nella Fiorentina: fuori Fagioli e Sohm, dentro Fazzini e Nicolussi Caviglia.

63' - Mandragora! Chiude con il mancino dal limite un'azione prolungata dei viola, il pallone però finisce ancora una volta alto.

61' - Anguissa! Altra grande azione del Napoli con il centrocampista che da posizione vicina ma defilata calcia alto con il destro. Ennesimo brivido per De Gea.

59' - Kean parte in contropiede e non serve Piccoli provando il destro dal limite: palla in curva.

58' - De Gea salva ancora! Paratona su un tiro deviato di Mc Tominay, poi Politano calcia sul palo esterno. Ma la Fiorentina dietro è come il burro per il Napoli.

57' - Continua il duello stravinto da Hojlund con Pongracic, costretto a stendere l'attaccante del Napoli.

54' - Kean frustratissimo si incaponisce e fa tutto da solo inciampando però sul pallone all'altezza del limite dell'area di rigore.

51' - Ennesima dormita difensiva della Fiorentina che sugli sviluppi di un corner si ferma e sta a guardare Anguissa che rimette in mezzo un pallone che Beukema infila in rete. Tutti a guardare i difensori viola, ora è 3-0 per il Napoli.

51' - GOL DEL NAPOLI. Segna anche Beukema.

49' - De Gea salva su Politano! Hojlund fa fuori per l'ennesima volta Pongracic, poi in area il pallone finisce a Politano che calcia con il destro, De Gea para con i piedi.

47' - Tiro-cross da punizione di Politano facile preda di De Gea al centro della porta.

45' - SI RIPARTE! Per la Fiorentina entra Piccoli al posto di Dzeko.

--- INTERVALLO ---

45' +3' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 0-2.

45' +1' - Kean! L'attaccante colpisce di testa su un cross al bacio di Dodo con quattro giocatori viola liberi in area, il numero 20 però spara alto e si dispera.

45' - Assegnati 3 minuti di recupero.

42' - Il Napoli ha calato un po' nell'intensità e la Fiorentina ora sta riuscendo a trovare qualche trama di gioco in più. Conte infatti si arrabbia con i suoi.

40' - Kean! Squillo dell'attaccante viola che dal limite stoppa e tira: palla fuori non di molto, brivido per il Napoli.

37' - Il canovaccio di questa fine secondo tempo è chiaro, con il Napoli che chiude tutti gli spazi e la Fiorentina che non trova sbocchi. Dzeko in grossa difficoltà anche nelle giocate più semplici ma è tutta la squadra viola che fa una fatica tremenda.

31' - Di Lorenzo salva il Napoli! Contropiede perfetto della Fiorentina con Dodo che prova il cross basso per Kean, Di Lorenzo lo anticipa in scivolata e rischia l'autogol facendo però un intervento clamoroso.

26' - Napoli ancora pericoloso, con Spinazzola che alza la testa e mette in mezzo per il taglio di Hojlund, anticipato dall'intervento di Ranieri.

24' - De Gea salva su De Bruyne! Il belga calcia da dentro l'area con deviazione, ma il portiere viola con un colpo di reni fa un grandissimo intervento.

23' - Pongracic è sempre lasciato nell'uno contro uno con Hojlund, non semplice il compito del croato che è già stato beffato una volta.

20' - Cross di Dodo deviato che rischia di andare in porta, ma Milinkovic-Savic è attento e para.

17' - Occasionissima per la Fiorentina! Cross di Gosens, Mandragora e Kean si ostacolano ma il pallone resta in area finché il centrocampista non prova il mancino da distanza ravvicinata: pallone deviato che termina fuori di pochissimo. Primo sussulto della squadra viola.

14' - Stavolta è Pongracic ad addormentarsi, Hojlund fa un movimento a ricciolo e viene servito alle spalle di tutti da Spinazzola. L'attaccante danese a tu per tu con De Gea con il destro trova l'angolino basso e fa 2-0. Ma la difesa della Fiorentina è troppo facile da aggirare.

14' - RADDOPPIO DEL NAPOLI. Hojlund segna subito all'esordio, ma la difesa della Fiorentina è ancora negli spogliatoi

14' - Fiorentina in difficoltà in questo primo quarto d'ora di gioco. Il Napoli sembra andare a un'altra marcia.

11' - Dopo quasi due minuti di stop, riprende il gioco.

9' - Botta rifilata da Mandragora nel tentativo di anticipare Milinkovic-Savic che resta a terra dolorante.

6' - GOL DEL NAPOLI. De Bruyne non sbaglia, spiazza De Gea e porta in vantaggio gli ospiti. 1-0 per il Napoli.

6' - RIGORE CONFERMATO. Sul dischetto c'è De Bruyne.

6' - Lungo check, ancora non è stata presa una decisione. Si tratta di centimetri.

5' - Il VAR sta valutando una possibile posizione di fuorigioco di Di Lorenzo sul primo tiro.

4'- CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI. De Gea salva tutto su Di Lorenzo prima e su Hojlund dopo, in compartecipazione con Gosens, poi Comuzzo di addormenta e falcia Anguissa in area di rigore. L'arbitro non ha dubbi ed indica il dischetto. Subito un episodio decisivo con una dormita di Comuzzo.

2' - Napoli subito in proiezione offensiva con un paio di cross bassi respinti dalla difesa viola. Gli ospiti vogliono da subito imporre il proprio gioco.

0' - VIA! SI PARTE! Primo pallone giocato dalla Fiorentina, in divisa viola. Il Napoli invece veste in bianco.

È tutto pronto al Franchi per Fiorentina-Napoli, gara valida per il terzo turno di Serie A in programma alle ore 20:45. I viola agli ordini di Stefano Pioli per trovare la prima vittoria stagionale dopo i due pareggi con Cagliari e Torino, i partenopei per confermarsi la prima forza del campionato italiano. Ci sono tutti gli ingredienti per una grande partita, la prima stagionale in casa per la Fiorentina in uno stadio ancora in fase di costruzione. Segui con Firenzeviola.it tutte le emozioni della sfida!

Queste le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Mandragora, Fagioli, Gosens; Kean, Dzeko. Allenatore: Pioli.

A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Nicolussi Caviglia, Pablo Marì, Fazzini, Richardson, Viti, Ndour, Fortini, Lamptey, Kouadio, Parisi, Piccoli.

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka, Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Conte

A disposizione: Meret, Ferrante, Gutierrez, Gilmour, Juan Jesus, Neres, Olivera, Elmas, Vergara, Lucca, Marianucci, Mazzocchi, Ambrosino, Lang.