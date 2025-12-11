Live Fiorentina-Dinamo Kiev 1-0, Kean porta in vantaggio i viola!

45'- Saranno 2 i minuti di recupero.

43'- Ammonizione per Ndour che ha commesso fallo ai danni di Tymchyk.

40'- Bella iniziativa di Richardson che dal limite dell'area salta un avversario e calcia a giro con il sinistro verso la porta. Il suo tiro esce però alto sopra la traversa.

39'- Dzeko lancia Kean in verticale ma l'attaccante viola viene fermato da due giocatori che gli impediscono di calciare in porta.

36'- Ancora pericoloso Kean! Recupero palla del numero 20 viola che entra in area passa in mezzo a due e calcia sul primo palo. Il suo destro però non è forte e viene bloccato a terra da Neshcheret.

33'- Uno contro uno di Fortini sulla sinistra e pallone messo in mezzo rasoterra respinto dalla difesa degli ucraini.

31'- Cross telefonato di Dzeko dalla sinistra bloccato senza problemi da Neshcheret.

30'- Si ripropone in avanti la Dinamo Kiev che non sfonda sul lato di Dodo ma guadagna un calcio d'angolo.

28'- Partita nuovamente ferma per un colpo subito da Richardson.

27'- Gioco fermo per un problema accusato da Neshcheret.

26'- Conclusione di Kean a tu per tu con Neshcheret parata dal portiere della Dinamo. C'era comunque posizione di fuorigioco dell'attaccante viola.

23'- Ancora occasione da angolo per i viola! Dzeko dopo un batti e ribatti controlla palla di petto e calcia al volo di sinistro spedendo però il pallone alto.

22'- Conclusione di Nicolussi Caviglia in area di rigore ribattuta dalla difesa ospite.

20'- Fiorentina che dopo il gol alza il ritmo recuperando palla più alta.

18'- Gol della Fiorentina!!! Traversone dalla destra di Dodo per Moise Kean che solo a centro area colpisce di testa e indirizza la palla all'angolino battendo Neshcheret.

17'- Clamorosa palla gol per la Fiorentina! Angolo battuto da Nicolussi Caviglia, palla che rimane a centro area per Dzeko che colpisce al volo di sinistro. Il tiro sembra indirizzato in porta ma prende in pieno Kean che si trova sulla traiettoria.

16'- Imbucata in arera di Dodo per Kean che calcia in porta. Il suo tiro viene però deviato in angolo dalla difesa.

15'- Fiorentina che dopo qualche minuto troppo attendista prova ad alzare la pressione sul giro palla della Dinamo Kiev.

14'- Angolo per la Dinamo Kiev calciato basso e messo fuori dalla difesa della Fiorentina.

10'- Traversone di Voloshyn che sorvola la testa di De Gea pericolosamente e resta in campo. Continua la fase di pressione degli ospiti.

8'- Un paio di palloni persi al limite della propria area dalla Fiorentina che permettono alla Dinamo Kiev di alzare il livello di aggressione.

6'- Occasione Fiorentina!! Cross dalla destra di Dodo a centro area per Dzeko che di testa sfiora la traversa a portiere battuto.

4'- Primo tentativo di accelerazione della gara con la palla di Ndour per Fortini in campo aperto sulla sinistra intercettata dalla difesa della Dinamo.

1' - È iniziata la sfida del Franchi!

18:40 - Squadre in campo. È tutto pronto per il fischio d'inizio!

FIORENTINA (3-5-2): De Gea, Pongracic, Comuzzo, Viti, Dodo, Richardson, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini, Dzeko, Kean. All. Paolo Vanoli. A disp.: Lezzerini, Martinelli, Ranieri, Sohm, Mandragora, A. Gudmundsson, Pablo Marí, Kospo, Kouadio, Parisi, Piccoli e Kouamé.

DINAMO KIEV (4-3-3): Neshcheret, Tymchyk, Zakharchenka, Thiare, Dubinchak, Pikhalonok, Mykhalienko, Shaparenko, Voloshyn, Guerrero, Kabalev. All. Igor Kostiuk. A disp.: Morgun, Ihnatenko, Vivcharenko, Yatsyk, Yarmolenko, Burtnyk, Rubchynskyi, Ogundana, Karavaiev, Mykhavko e Blănuță.

Dopo la brutta sconfitta in campionato contro il Sassuolo a Reggio Emilia, che ha relegato la Fiorentina all'ultima posizione in classifica in solitaria, i viola di Paolo Vanoli si rituffano in Conference League dove affronteranno la Dinamo Kiev nel quinto turno del girone. La squadra gigliata, dopo le prime due vittorie, è reduce da due sconfitte consecutive in Europa contro il Mainz e l'AEK Atene ed è chiamata a reagire di fronte ai propri tifosi.