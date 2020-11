ESONERO O FIDUCIA A TEMPO: GIORNATA DECISIVA PER IACHINI

Non è un semplice martedì di preparazione alla partita del weekend per la Fiorentina di Iachini, non fosse altro che tutto resta ancora in ballo, con la posizione del tecnico tutt'altro che chiara. I contatti di ieri non hanno dissipato i dubbi della dirigenza e i contatti continui che intercorrono tra Firenze e New York, tra Barone e Commisso, sottolineano come tutto sia ancora da decidere. Chiaramente ogni minuto che passa gioca a favore di una conferma dell'attuale tecnico almeno fino a Parma, ma cresce l'attesa in vista dell'allenamento del pomeriggio perché da ieri si parla di "situazione fluida", ovvero che potrebbe cambiare in ogni momento.

Iachini prosegue nella preparazione del match contro il Parma come se niente fosse ma anche con la consapevolezza di essere appeso a un filo sottilissimo. Le dichiarazioni, gli esperimenti, il rendimento in campo e i punti persi per strada, lo hanno portato a un passo dall'addio. Che però, come detto, ancora non è arrivato. Intanto si scaldano le voci intorno ai potenziali sostituti, dalla suggestione di un Montella tris, fino al sogno Sarri passando per Mazzarri e D'Aversa. Senza dimenticarsi che c'è un mister Wolf come Ballardini a piede libero e un allenatore mai dimenticato e sempre nel cuore dei tifosi come Prandelli che non ci metterebbe un secondo a dire sì a Commisso. Magari passando per una breve esperienza di Aquilani come tecnico ad interim. Quel che è certo è che non ci sono certezze e che una giornata normale si è trasformata nuovamente in un crocevia decisivo per il presente e il futuro della Fiorentina.