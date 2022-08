EMPOLI, BRIGHTON E FIRENZE: ALL'IMPROVVISO KOUAME PIACE A TUTTI

Chi l'avrebbe mai detto solo qualche settimana fa che il mondo viola si sarebbe alzato a gran voce per chiedere la permanenza di Christian Kouame alla Fiorentina. L'ivoriano ha conquistato tutti - a partire da Italiano che ci ha lavorato in maniera specifica in ritiro e a più riprese ha speso parole al miele per il giocatore - tanto più dopo una prestazione decisamente convincente contro il Napoli al posto di uno spento Ikoné. La situazione, però, resta intricata.

Lui manda messaggi social augurando buon compleanno alla Fiorentina, intanto però valuta se andare a giocare di più altrove. La situazione con il Brighton è più che calda anche se la decisione definitiva potrebbe non arrivare oggi ma nei prossimi giorni. Di sicuro c'è che la società viola non vorrebbe perdere un elemento che darebbe ad Italiano un'alternativa in più in attacco, anche se di fronte ad una tavola apparecchiata farebbe fatica a dire di no e stoppare tutto.

Sullo sfondo in questo momento resta l'Empoli che lo prenderebbe in prestito secco, con cui in questo momento i contatti si sono un po' fermati su questo fronte (non su quello Zurkowski-Bajrami). Kouame all'improvviso piace a tutti: ancora poco più di due giorni e anche su questa storia sarà messa una parola fine.