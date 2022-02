DUE CONTRO TUTTI

Sfida dopo sfida, 90 minuti ai quali se ne aggiungeranno altri nel giro di qualche giorno. Buon per la Fiorentina che durante il mercato di gennaio, sotto il profilo squisitamente quantitativo, la società abbia aumentato le risorse a disposizione dell’allenatore, perchè sia Piatek che Cabral potrebbero entrambi tornare molto utili e molto presto.

Il polacco ha già ampiamente ripagato la prima fiducia concessagli da Italiano, lo ha fatto tenendo un ruolino di marcia più che interessante, impreziosito dall’incisività dell’ultimo gol (quello contro l’Atalanta) valso da solo tre punti. Logico che in questo momento Piatek si sia guadagnato la pole position nelle scelte di formazione, ma attenzione alla rincorsa che sta prendendo Cabral alle prese con un inserimento non immediato come del resto per Ikonè.

Il doppio impegno che attende i viola, tra Sassuolo e Juventus, propone così non solo sfide nelle sfide tutte da osservare (dal match di domani contro gli ex obiettivi Scamacca e Berardi a quello di mercoledì contro il serbo ex viola) ma anche l’opportunità di aumentare il minutaggio del brasiliano che molti indicano come il potenziale centravanti del futuro. Occasioni da non sprecare, tra campionato e Coppa Italia, per continuare a confermare un trend realizzativo ad oggi per niente intaccato dalla partenza di quello che era il suo bomber principe fino a un mese fa.