DAVANTI SPERA VLAHOVIC, DIETRO TORNA CACERES

E' il fronte più determinante che riguarda la Fiorentina, e non potrebbe essere altrimenti se là dietro il Lecce di Liverani e il Genoa vittorioso a Bologna continuano ad alzare la quota salvezza. Oggi a Genova contro la Sampdoria alla squadra di Iachini servono soprattutto punti per non ritrovarsi di nuovo in apnea, e prima ancora del bel gioco la speranza è che il gruppo riesca a incidere. Da ogni reparto il tecnico si aspetta qualità e quantità, anche perchè a Marassi non è mai semplice giocare sia per il terreno di gioco che per il calore del pubblico.

Anche per questo Iachini pensa di cambiare pochissimo, rimandando l'esordio di Duncan soltanto a partita in corso. Al suo posto sarà ancora titolare Benassi con Castrovilli e Pulgar a completare il centrocampo, dietro invece tornerà Caceres al posto di Igor, sul centro sinistra, insieme agli altri centrali Pezzella e Milenkovic. Capitolo attacco con il ballottaggio Vlahovic-Cutrone che vede il serbo in leggero vantaggio, accanto a lui Chiesa. Confermatissimi anche Lirola e Dalbert sugli esterni.

Dall'altra parte Ranieri vuole dare continuità alla vittoria di domenica scorsa in trasferta a Torino, dunque non cambiano gli interpreti offensivi con Gaston Ramirez a supporto di Quagliarella e Gabbiadini. Senza lo squalificato Ekdal in mezzo ci sarà Vieira con Linetty e uno tra Thorsby e Jankto (favorito il primo). Dietro, davanti al portiere Audero Colley e Tonelli con Bereszynski a destra e Murru a sinistra.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero, Bereszynski, Colley, Tonelli, Murru, Linetty, Vieira, Thorsby, Ramirez, Quagliarella, Gabbiadini

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert, Chiesa, Vlahovic