DAL NAPOLI ALLA JUVE: LE 10 ISTANTANEE DEL 2020 VIOLA

Il 2020 che sta per concludersi sarà un anno che difficilmente scorderemo. Sotto tutti i punti di vista. La pandemia, la scomparsa di volti importanti del mondo dello spettacolo e, nel nostro piccolo, il calcio che si ferma per tre mesi per poi riprendere in piena estate sono solo alcuni degli avvenimenti che hanno connotato 356 giorni pieni più di sofferenze che di soddisfazioni. Non fa eccezione la Fiorentina, che nonostante il clamoroso successo di Torino contro la Juventus con cui ha concluso la prima parte di questa stagione si lecca ancora le ferite per due mezzi campionati dove, sinceramente, tutti si aspettavano qualcosa di più.

A cominciare dal presidente Rocco Commisso, che ieri ha ammesso che l’anno che sta per concludersi non vale più di un 5,5, a livello di valutazione complessiva. A poche ore dunque dalla mezzanotte e dall’arrivo di un 2021 in cui ci auguriamo solo tante soddisfazioni (sportive ma non solo), Firenzeviola.it ha scelto di ripercorrere l’anno che ci stiamo per lasciare alle spalle con dieci istantanee significative che hanno connotato il 2020 della Fiorentina. Godetevi dunque la nostra fotogallery in attesa del più classico dei veglioni.



1) 18.01.2020 - I tre punti ottenuti al San Paolo contro il Napoli

La Viola di Iachini a gennaio sembra inarrestabile e dopo i successi contro Spal ed Atalanta si impone pure al San Paolo contro il Napoli con un perentorio 2-0: a confezionare la vittoria, che proietta la squadra a ridosso dell'Europa, ci pensano Chiesa nel primo tempo e Vlahovic con un super gol nella ripresa.



2) 17.03.2020 - L’istituzione della raccolta fondi “Forza e Cuore”

Firenze, così come l'Italia ed il resto del mondo, è stretta nella morsa della pandemia da Covid-19 e la Fiorentina, durante la sosta forzata di campionato, decide, per volontà di Rocco Commisso, di istituire una raccolta fondi a favore degli ospedali fiorentini: il dato finale parlerà di più di 870mila euro censiti.



3) 27.06.2020 - Il ritorno al gol di Franck Ribery dopo l’infortunio alla caviglia

Quella contro la Lazio di fine giugno non sarà certo una notte da ricordare (ko con una serie di errori arbitrali) eppure il 2-1 della Capitale permise a Ribery di tornare al gol dopo l'infortunio alla caviglia patito a novembre e il lungo stop in seguito all'operazione: quello del 7 è stato tra i più bei gol della stagione.



4) 15.07.2020 - La vittoria salvezza nel match decisivo di Lecce

Archiviate le prime difficoltà in campionato del post lockdown, la Fiorentina nella gara forse più delicata della stagione si impone per 3-1 al Via del Mare contro il Lecce, risolvendo di fatto la pratica legata alla salvezza: in gol per i viola Chiesa, Ghezzal su punizione e Cutrone. Dal dischetto errore di Pulgar.



5) 26.08.2020 - La Primavera rivince la Coppa Italia: è il primo trofeo per Commisso

Nel caldo torrido di Reggio Emilia, la Primavera del neo tecnico Alberto Aquilani supera per 1-0 il Verona grazie a un gol di testa di capitan Dutu e conquista la sua seconda Coppa Italia consecutiva, regalando così a Rocco Commisso il suo primo titolo da presidente della Fiorentina.



6) 21.09.2020 - Un calcinaccio del Franchi cade vicino a Commisso

Rocco Commisso, dopo la prima ondata di Covid, torna a Firenze e inizia concretamente a interessarsi del tema stadio. Durante la puntata di 90°Minuto su Rai2 mostra a tutti gli italiani un pezzo di calcinaccio che gli è caduto vicino, a testimonianza delle condizioni fatiscenti in cui versa da anni il Franchi.



7) 07.10.2020 - Presentazione del progetto “Viola Park” di Bagno a Ripoli

Il viaggio in Italia di Commisso in autunno è stato importante anche per la presentazione del progetto legato al nuovo centro sportivo della Fiorentina di Bagno a Ripoli, il più grande d'Italia e che porterà il presidente viola a investire circa 80 milioni di euro. I lavori del "Viola Park" partiranno a breve.



8) 09.11.2020 - Dopo dieci anni Cesare Prandelli torna alla Fiorentina

Dopo una serie di risultati poco convincenti e un gioco che non entusiasma, la Fiorentina decide di esonerare Beppe Iachini e di richiamare alla guida della prima squadra Cesare Prandelli, protagonista di un ciclo esaltante tra il 2005 e il 2010: il tecnico si lega ai viola con un contratto di sei mesi.



9) 16.12.2020 - La Fiorentina Femminile ribalta il pronostico e supera il turno in Champions

Dopo la gara d'andata finita 2-2, la squadra di Antonio Cincotta riesce a superare per 1-0 all'ultimo istante lo Slavia Praga e si qualifica così agli ottavi di finale della massima competizione europea. A decidere la gara la solita "bomber", Daniela Sabatino, che al 95' fa esplodere la panchina viola e Firenze.



10) 22.12.2020 - Lo strepitoso successo di Torino contro la Juventus

Per chiudere l'anno in bellezza la Fiorentina si regala una notte da sogno all'Allianz Stadium, battendo i campioni d'Italia per 3-0: subito in gol Vlahovic, poi l'espulsione di Cuadrado agevola i viola che nella ripresa raddoppiano con un'autorete di Alex Sandro e poi chiudono con il tris dell'ex Caceres.