CUTRONE, TRA NUMERI INCREDIBILI E VOGLIA DI FIRENZE

Terza rete consecutiva in Serie A, dopo quelle contro l'Hellas Verona e il Lecce, la prima volta per lui in carriera, e una media di un gol ogni 47 minuti nelle ultime sei partite di campionato. Questi sono i numeri sensazionali di Patrick Cutrone che descrivono perfettamente il grandissimo periodo di forma che l'ex attaccante del Milan sta vivendo in questo momento.

Anche nella partita di ieri sera contro il Torino gli bastano pochi minuti per trovare il gol. L'ex calciatore del Wolverhampton sta diventando sempre più un fattore per mister Beppe Iachini, soprattutto a partita in corso. Contro la formazione granta è letale: Ribery lo mette a tu per tu con Sirigu e non sbaglia. L'esperienza inglese non è andata bene, ma ormai sembra tutto alle spalle: il classe '98 ha ripreso a fare quello che gli riesce meglio.

Adesso il classe '98 vuole riprendersi Firenze e diventare un punto fermo della squadra viola in vista della prossima stagione. Anche lo stesso giocatore ho cofnermato la sua volontà di restare a giocare nel capoluogo toscano anche il prossimo anno: "Non so perché scrivono di una mia possibile cessione. Io voglio stare qui e darò il massimo per la mia squadra".