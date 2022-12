COUNTDOWN INIZIATO. QUANDO TORNA CASTROVILLI

L'aveva già annunciato ai canali ufficiali della Fiorentina qualche giorno fa, l'ha ribadito a Scarperia: è iniziato il count-down per rivedere Gaetano Castrovilli in campo ad inseguire un pallone con la maglia viola. Il centrocampista di Minervino Murge è ai box ormai da oltre sette mesi e scalpita per tornare, tant'è che il suo recupero è stato migliore perfino delle previsioni dei medici.

L'obiettivo è avere minuti nelle gambe per la ripartenza del campionato, magari già con il Monza il 4 gennaio: saranno fondamentali in questo senso i test che la Fiorentina svolgerà in questo dicembre. Detto che con gli Always Ready e con il Bastia è troppo presto per rivedere Castrovilli, è invece probabile che possa essere in campo il 17 nella prestigiosa amichevole contro il Monaco. Anche solo qualche minuto per riassaporare il profumo dell'erba del Franchi.

Cominciare così a ritrovare il ritmo partita e arrivare a gennaio con almeno 40-50 minuti nelle gambe. Poi starà ad Italiano valutare quanto e come usare Castrovilli, anche se la parola d'ordine resta prudenza perché un'altra ricaduta sarebbe molto grave.

Il 10 però ha messo nel mirino anche la sua gara numero 100 con la maglia della Fiorentina per puntare magari anche ad un rinnovo che sancisca una volta per tutte il suo amore per Firenze. Un amore certificato anche dal tanto affetto ricevuto dal centrocampista in questi mesi con messaggi che gli hanno dato la forza per puntare al ritorno che ormai sì, è questione di giorni.