COMO E BOLOGNA TRASFERTE DA SOLD OUT

La decisione della Uefa di punire i tifosi viola per due trasferte di Conference, impedirà alla Fiorentina di avere il tifo al seguito, dopo Cipro, anche in Portogallo, il 12 dicembre contro il Guimaraes. Ma la limitazione non vale certo in Italia, dove è previsto un vero e proprio esodo per le prossime due trasferte di serie A.

Allo stadio Sinigaglia di Como i biglietti a disposizione per gli ospiti non saranno più di 700 e dunque potrà andare solo un numero esiguo di tifosi che di sicuro sarebbe stato molto più alto. Il seguito quando si gioca sul campo di una neo promossa è sempre alto, come a Benevento quando la squadra salì in A con Baroni in panchina e allo stadio campano andarono in 1000 viola. Inoltre il Lago di Como invoglia alla gita domenicale e curiosità destano anche i tifosi vip della squadra di Fabregas: ad ottobre lo stadio è diventato quasi una passerella da mostra del cinema con l'attrice Kate Beckinsale e gli attori Hugh Grant e Andrew Garfield.

Ma è soprattutto per Bologna, il 15 dicembre, che si registra già il tutto esaurito dei 2500 biglietti del Dall'Ara a disposizione degli ospiti nonostante manchi un mese all'appuntamento. Il derby dell'Appennino ha visto sempre tanti tifosi viola al seguito della squadra complice la poca distanza tra le due città e, se la Fiorentina dovesse confermarsi ai livelli attuali, tornarci da squadra di vertice avrebbe sicuramente un gusto diverso e di rivalsa dopo che i rossoblù lo scorso anno hanno messo la freccia sui viola e conquistato la possibilità di giocare la Champions. Inoltre in questa stagione sulla panchina bolognese c'è l'ex tecnico Vincenzo Italiano, tanto amato da molti quanto criticato da altrettanti, con Palladino che di sicuro non vuole farlo rimpiangere.