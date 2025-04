Live Celje-Fiorentina 0-1, si riparte in Slovenia. Palladino si gioca la carta Parisi

vedi letture

50' - Anche Adli va leggero su una palla davanti all'area di rigore viola e permette al Celje di attaccare di nuovo, senza che si crei pericolo.

48' - Leggerezza di Parisi che regala palla al Celje, l'esterno degli sloveni protegge palla sulla destra e Ranieri commette un'ingenuità stendendolo. Giallo per il capitano dei viola.

22:02 - Squadre rientrate in campo, per Palladino un cambio subito: esce Moreno ed entra Parisi, che va a dinistra con Folorunsho che slitta a destra.

21:46 - Duplice fischio a Celje, squadre a riposo sullo 0-1 per la Fiorentina.

44' - Un altro contropiede ben orchestrato dai viola porta Mandragora a calciare di prima da fuori, ma il centrocampista tira malissimo, svirgolando la palla con un mezzo esterno.

43' - Dopo una bella ripartenza della Fiorentina, che giunge al cross dalla sinistra dopo una rete di scambi rapidi, Zaniolo tenta la zampata ma Silva arriva prima sulla palla.

39' - Giro-palla della Fiorentina sulla trequarti offensiva, poi va al tiro Mandragora col destro. Ma è una conclusione maldestra, che si spegne lontanissima dalla porta.

37' - Abbassa un po' l'attenzione la Fiorentina in fase di possesso e commette una serie di errori, con Comuzzo che regala un angolo al Celje sbagliando un retropassaggio a De Gea.

34' - Primo giallo della gara, lo prende Moreno. L'argentino stende Karnicnik a metà campo e prende l'ammonizione: era diffidato, non ci sarà al ritorno.

33' - Né un tiro né un cross da parte di Folorunsho dalla sinistra. Palla che scorre e Celje che riparte da Silva.

31' - Splendida giocata di Cataldi a metà campo che serve Moreno sulla corsa. L'ex Belgrano appoggia per Zaniolo che non riesce a girarsi verso la porta.

26' - La sblocca la Fiorentina con Ranieri! Il capitano viene via a due avversari sulla sinistra e vince un rimpallo in area, poi calcia col sinistro sul primo palo e buca Silva con un mezzo tiro-cross. 1-0 viola a Celje!

25' - De Gea rinvia velocemente un pallone recuperato e pesca Beltran, che copra la palla e guadagna fallo laterale.

21' - Roccioso Comuzzo in un uno contro uno tutto fisico con l'avversario. Il centrale si fa valere e lo allontana dalla porta.

17' - Si allacciano Karnicnik e Moreno, col giocatore degli sloveni che stende l'argentino. La Fiorentina riparte da dietro con una punizione.

15' - Controllo palla decisamente sbagliato da Adli che regala al Celje una ripartenza, smorzata subito dalla difesa viola.

14' - Debole il calcio piazzato messo in mezzo dai viola, tenta una deviazione Beltran ma Silva blocca la sfera.

13' - Buon filtrante di Adli a servire Beltran, abile nel venire via a Karnicnik che lo stende sulla destra. Punizione per la Fiorentina dalla destra dell'area.

11' - Prova la verticalizzazione Cataldi, che non trova nessun attaccante viola. Il Celje riprende il gioco.

7' - Celje ancora pericoloso. Matko sguscia via in area sulla destra, poi un rimpallo porta i padroni di casa a tirare. Esterno della rete.

5' - Tenta la sventagliata Zaniolo da destra a sinistra, ma è corta. La Fiorentina riprende il gioco da dietro.

3' - Celje subito pericoloso. Una palla velenosa messa in mezzo dalla sinistra viene sventata da una diagonale ben fatta da Folorunsho.

2' - Inizia il fraseggio della squadra di Palladino, che muove il pallone con calma.

21:00 - Si parte! Primo pallone giocato dalla Fiorentina.

20:55 - Squadre in campo, padroni di casa in maglia blu, Fiorentina in tenuta bianca. Tutto pronto! A breve il calcio d'inizio.

A breve fischio d'inizio a Celje per Celje-Fiorentina, gara d'andata dei quarti di finale di Conference League in terra slovena. La vincente di questa sfida affronterà in semifinale una tra Betis Siviglia e Jagiellonia, anch'esse in campo dalle 21. Ecco le formazioni ufficiali di viola e sloveni:

Celje (4-2-3-1): Silva, Nieto, Vuklisevic, Nemanic, Karnicnik; Kvesic, Zabukovnic; Delaurier-Chaubert, Seslar, Svetlin; Matko. All. Riera

A disposizione: Kolar, Dulca, Lhernault, Kouter, Gobec, Iosifov, Edmilson, Zuzek, Bejger.

Fiorentina (3-5-2): De Gea, Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Moreno, Mandragora, Cataldi, Adli, Folorunsho; Zaniolo, Beltran. All. Palladino

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Dodo, Gudmundsson, Kean, Richardson, Fagioli, Baroncelli, Caprini, Parisi.