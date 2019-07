CAPITANO IN BILICO

German Pezzella rappresenta la vecchia guardia della Fiorentina di oggi. Capitano con la fascia al braccio, è lui che ha gestito equilibri e spaccature nello spogliatoio nel momento più difficile della scorsa stagione. Il simbolo di Davide da alzare verso i tifosi al termine di ogni gara, la testa alta nelle ripartenze, è anche grazie alla maglia viola che Pezzella con il tempo si è guadagnato la nazionale argentina. Quando Corvino lo prelevò dal Betis, estate 2017, in molti esultarono, il colpo in prospettiva c'era tutto.

Nei risultati deludenti dell'ultima stagione sembra averci messo poco del suo, tanto più dopo l'addio al tecnico dimissionario Pioli. Con l'ex mister il rapporto era a dir poco saldo, non a caso mentre si consumava la separazione con la società fu lui a uscire allo scoperto raccontando come il dialogo a distanza si stesse ripercuotendo su tutto il gruppo. La dirigenza impiegò pochissimo a far intendere lo scarso gradimento per le parole di Pezzella, eppure quel modo di difendere il tecnico aveva i connotati del leader, e di sicuro serviva carattere per mettere in piazza il malumore della squadra.

Oggi molto deve ancora essere chiarito dopo che Pezzella ha comunque seguito da lontano le vicende dei viola. Non c'è stata amichevole che l'argentino non abbia seguito da lontano sottolineando il suo sostegno via social, quasi che il rapporto con la Fiorentina non fosse in discussione. Invece adesso tutto dovrà essere ridiscusso, dopo che il suo procuratore ha sondato la pista rossonera, prima, e quella giallorossa poi. Anche perchè tra le richieste di Montella c'è quella di un regista difensivo con caratteristiche diverse da Pezzella.

Ecco allora l'idea di uno scambio con la Roma per Patrick Schick, talento che potrebbe rispondere alle esigenze della Fiorentina. La trattativa al momento è ai suoi albori, ma la possibilità che il capitano della Fiorentina possa partire in direzione Roma va registrata al di là dello scambio con Schick, perché i giallorossi cercano da tempo un centrale difensivo e hanno messo gli occhi sull'argentino di Bahìa Blanca.

Oggi alle 17 Pezzella tornerà ad allenarsi con i compagni in maglia viola dopo le meritate vacanze vissute tra Centro e Sud America. Ma il suo futuro è, ad oggi, più in bilico che mai.