CABRAL E UN'OCCASIONE DI RILANCIO

Con Jovic out per un fastidio all'anca che verrà rivalutato nei prossimi giorni, Arthur Cabral ha una nuova opportunità per ribaltare le gerarchie dopo essere diventato la riserva del serbo e in qualche caso la terza scelta dietro Kouame (e l'ingresso di Saponara o un altro esterno per spostare l'ivoriano al centro). Con l'Inter sarà infatti difficile vedere Jovic in campo anche se il problema è solo articolare e non muscolare come sembrava in un primo momento e dunque un paio di giorni di riposo potrebbero anche rimetterlo in gioco. Il brasiliano però la chance la merita anche in virtù di un minutaggio e scelte che avrebbero messo sotto terra l'umore di chiunque e del quale invece non si è minimamente lamentato.

Cabral, entrato a freddo e a sopresa a Lecce dopo 5 minuti di gioco, ha mostrato un paio di guizzi che significano essere presente e voler aiutare la squadra. I due gol (purtroppo annullati) e l'assist dimostrano che la luce del brasiliano non si è spenta e che anche lui vede la porta o mandare in rete i compagni di reparto, qualcunque sia la sorte scelta per lui dalla società a gennaio. La necessità di un attaccante di peso e che vada in gol con una certa regolarità è la carenza maggiore della Fiorentina che si sta muovendo per gennaio e dunque la partita con l'Inter può essere l'ultima chance per il brasiliano e un gol contro i nerazzurri in un Franchi pieno potrebbe essere un'occasione di rilancio e quella scintilla che vuole vedere l'allenatore. Prima del mercato e soprattutto l'anca di Jovic permettendo (visto che l'infortunio non è comunque grave).