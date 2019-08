C'È RANIERI A SINISTRA, DAVANTI BOATENG TITOLARE

Almeno loro - Montella e tutta la squadra - oggi potranno disinteressarsi del mercato. La Fiorentina di scena a Marassi avrà sicuramente voglia di prendersi quel punto mancato contro il Napoli, di fronte si troverà invece un Genoa che a Roma ha strappato il pari. Prima che la sosta allunghi a dismisura l’attesa per l’arrivo della Juve a Firenze oggi fare punti sembra già fondamentale per una squadra che ha comunque esordito ottimamente. Anche per questo Montella medita pochi cambi, giusto un paio tra difesa e attacco.

E’ sulla sinistra infatti che qualcosa rispetto al Napoli potrebbe cambiare visto che Ranieri parte favorito su Venuti per completare la difesa a quattro, quanto a Dalbert e Caceres per il momento l’esordio potrebbe essere rimandato a partita cominciata. Nessun cambio invece nel resto della linea con Lirola a destra e Milenkovic-Pezzella in mezzo, lo stesso concetto che riguarderà il terzetto di centrocampo con Castrovilli, Badelj e Pulgar tutti confermati. Davanti, con Chiesa e Sottil di nuovo dall’inizio sulle corsie esterne dal primo minuto toccherà a Boateng e non Vlahovic.

Dall’altra parte Andreazzoli ritrova Pajac che ha scontato la squalifica. L’ex Empoli è in ballottaggio con Barreca a sinistra, quest’ultimo pare favorito, mentre Criscito sarà arretrato nella difesa a tre con Zapata e Romero. Davanti confermato Pinamonti accanto a Kouame, mentre con Lerager e Radovanovic in mezzo spazio all’ex Ajax Schone.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

Genoa (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Barreca; Pinamonti, Kouamé

Fiorentina (4-3-3): Dragowski, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Ranieri, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Sottil, Boateng, Chiesa