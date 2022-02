BONAVENTURA ALLA PROVA DELL'EX. CON LUI TORNANO LEADERSHIP E INSERIMENTI

Giacomo Bonaventura è pronto per tornare titolare domenica al Franchi nel centrocampo della Fiorentina. L'assenza del classe '89 non ha influenzato negativamente il risultato della squadra di Italiano contro lo Spezia, mentre il suo ingresso a Bergamo ha dato la scossa per la rimonta da 2-1 a 2-3. Troppo spesso sottovalutato, l'italiano è fondamentale nel gioco dei viola per molti fattori, il primo dei quali è sicuramente la capacità di inserirsi e creare problemi alle difese avversarie. Bonaventura però fa anche un enorme lavoro in fase di interdizione, di raccordo e cucitura del gioco, ma soprattutto ha una leadership riconosciuta in campo da tutti i compagni.

Inoltre ha un trascorso importante alle spalle con la maglia dell'Atalanta e nel calcio si sa, gli ex quando incrociano le squadre del loro passato sono spesso decisivi. Sicuramente è una delle speranze della Fiorentina, che ambisce a dare continuità al suo campionato e per farlo punta tanto su Jack. In attesa della crescita di Castrovilli, purtroppo innegabilmente involuto rispetto alla prima stagione con la maglia viola, Bonaventura è una delle certezze di Italiano che, insieme a Torreira, interpreta (quasi) alla perfezione i suoi dettami tattici. Un altro rientro importante per una sfida fondamentale.