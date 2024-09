BALLOTTAGGI IN DIFESA: CHI CON QUARTA E PONGRACIC?

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Poco più di 24 ore. Questo il tempo che separa la Fiorentina da quel lunch match di domani contro la Lazio in un Franchi pressoché sold out che potrebbe rilanciare le ambizioni viola e dar finalmente il via alla stagione con i primi tre punti, oppure far sprofondare definitivamente Palladino e i suoi in una vera e propria crisi di risultati. E che forse metterebbe già il tecnico sulla graticola. L’appuntamento è particolarmente delicato, dunque, motivo per il quale Palladino si prenderà tutta questa giornata e l’ultimo allenamento prima della sfida per sciogliere le ultime incertezze di formazione, specialmente quelle legate alla difesa, fino a questo momento assoluto punto debole della nuova Fiorentina.

I NUMERI HORROR - Nei primi sei appuntamenti stagionali, che hanno visto i viola impegnati tra campionato e Conference League, la Fiorentina ha già preso 10 gol, riuscendo soltanto in un occasione - contro il Venezia - ad uscire dal campo avendo mantenuto la propria porta imbattuta. Una media di circa due gol a partita, dunque, che ha visto coinvolti loro malgrado tutti gli interpreti di reparto: da Quarta, a Pongracic, passando per Kayode, Comuzzo, Biraghi e Ranieri. Tutti hanno contribuito a rendere così pesante e poco lusinghiero questo score e all’orizzonte adesso ci sono un trittico di gare in campionato - contro Lazio, Empoli e Milan - in cui la Fiorentina deve assolutamente invertire il trend nonostante la difficoltà degli impegni.

IN DUE CERTI DEL POSTO - Partendo appunto dai biancocelesti, al momento è ballottaggio serrato per chi occuperà il terzo slot di sinistra della difesa al fianco di Martinez Quarta e Pongracic. L’argentino, nonostante le défaillance un po’ troppo frequenti, resta l’insostituibile perno di difesa (vista anche la frequenza con la quale arriva al gol), mentre il croato si appresa a ripartire dal 1’ e a dare risposte sul campo dopo l’avvio choc fatto di tanti errori, un espulsione e, più in generale, di un perenne senso di smarrimento in questa nuova disposizione tattica. E a fianco a loro? È aperto il toto-scommesse. Le ultime prestazioni hanno fatto finire Biraghi e Ranieri sul banco degli imputati e dunque, nonostante Palladino alla fine molto probabilmente sceglierà di completare il reparto con uno dei due, non sono escluse sorprese. Se la delicatezza della posta in palio non invita ad esperimenti - e quindi si può quasi certamente escludere il debutto di Mati Moreno - ecco che torna d’attualità Pietro Comuzzo che, nonostante qualche errore di gioventù, nelle prime giornate in cui è stato impiegato è apparso tra i migliori. A prescindere da chi la spunterà, a dar loro mano ci saranno anche certamente Robin Gosens e, probabilmente, Dodò, nonostante il ballottaggio con Kayode resti ancora aperto.