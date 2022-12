BABY FRECCIA PER LA FASCIA: PIEROZZI L'OSSERVATO SPECIALE

Linea verde al centro del progetto. Tanto oggi, visto che uno dei migliori talenti della rosa della Fiorentina - Alessandro Bianco - è stato di recente chiamato in Nazionale nello stage voluto dal ct Mancini dopo le ottime performance offerte nelle amichevoli di dicembre coi viola, quanto in futuro dove l’intenzione della proprietà è quella di dare il più possibile lustro a uno dei più precoci elementi del vivaio come il classe 2006 Tommaso Martinelli, a sua volta in queste ore nelle stanze di Covericiano per lavorare a stretto contatto con tanti big.

Non solo però. In attesa infatti che l’avveniristico Viola Park apra i battenti, l’intenzione della Fiorentina è quella di dare lustro anche a quelle pianticelle che, dal suo settore giovanile, sono passate non troppo tempo fa. Su tutti Niccolò Pierozzi, terzino destro classe 2001 che nelle ultime due stagioni (le prime tra i professionisti) ha dato prova di avere tanta qualità e soprattutto continuità. Dagli 8 gol e 4 assist messi a segno nel 2021/22 con la maglia della Pro Patria in Serie C (giocando oltretutto da quinto di centrocampo), il fiorentino cresciuto nel Rifredi 2000 è diventato in fretta anche una delle colonne nella Reggina di Pippo Inzaghi, con anche 2 reti e altrettanti passaggi vincenti.

Se ci aggiungiamo che quello portato a termine questa estate a Moena è stato un ritiro con ottimi risultati, è più che normale che un simile rendimento così costante non possa restate inosservato. Ecco perché - nell’ottica di una revisione dal profondo della rosa con il sempre più probabile addio di Venuti a parametro 0 a giugno - Pierozzi potrebbe rappresentare un’ottima alternativa a Dodo sulla fascia destra in vista della prossima stagione. Riflessioni in corso, ma con la linea verde sempre presente.