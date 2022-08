B&B, IL DOPPIO COLPO È POSSIBILE?

Manca pochissimo al fischio d’inizio di Empoli-Fiorentina. Gli uomini di mister Vincenzo Italiano devono trovare i tre punti a tutti i costi, così da restare in scia nel campionato e arrivare alla gara contro il Twente con l’entusiasmo giusto. La Fiorentina, però, non è impegnata solo in questioni di campo, visto che la dirigenza è al lavoro per regalare gli ultimi colpi di mercato alla propria tifoseria.

Il primo colpo sembra essere Antonin Barak. La giornata di domani potrebbe essere quella decisiva per portare il giocatore ceco a Firenze. Il centrocampista dell’Hellas Verona arriverebbe in viola con la formula del prestito, due milioni da pagare subito e altri dodici in caso di riscatto. Un’operazione importante per la Fiorentina che così regalerebbe la mezzala tanto attesa al proprio allenatore.

Barak, però, potrebbe non essere l’unico colpo della Fiorentina nelle prossime ore. Nonostante la chiusura vicina per il classe ‘94, infatti, i contatti tra la dirigenza viola, l’entourage di Bajrami e la società azzurra proseguono. Il calciatore dell’Empoli potrebbe arrivare a Firenze, quindi, sia per ricoprire il ruolo di centrocampista che come esterno nell’attacco di Italiano. Mentre Zurkowski, e forse non solo lui, potrebbe fare il percorso inverso firmando così per il club di Corsi. Un doppio colpo, quello firmato Barak-Bajrami, tutt’altro che semplice ma la Fiorentina sta lavorando per renderlo possibile.