A CACCIA DELLA CONDIZIONE

Alla griglia di partenza di questa seconda parte di ritiro pre stagione, con la Fiorentina che partirà mercoledì alla volta dell'Austria, i due attaccanti viola Luka Jovic e Arthur Cabral sembrano partire dalla stessa casella. Nessuno sembra apparentemente essere in netto vantaggio su l'altro in questa staffetta per la posizione di centravanti che si è preannuncia molto agguerrita. I due si sono alternati in ritiro a Moena poiché le prime due amichevoli hanno messo in luce prima il serbo e poi il brasiliano: insieme hanno segnato 13 gol, rispettivamente 6 e 4 e hanno dato solo un semplice assaggio di quelle che sono le potenzialità di entrambi.

Questo perché la sensazione è che entrambi siano leggermente in ritardo di condizione a livello di tenuta fisica. Probabilmente l'ex attaccante del Real Madrid ha accusato il fatto aver giocato molto poco nell'ultima parte della scorsa stagione e di consguenza potrebbe aver accusato la ripresa a ritmi più elevati, da preparazione. Per questo il lavoro da fare dal punto di vista fisico è ancora molto, e questo all'inizio potrebbe avvantaggiare Cabral che, nonostante abbia fatto fatica a causa del fisico che lo rende al momento ancora troppo macchinoso, conosce già i movimenti nei meccanismi di Italiano.

Anche se il talento mostrato da entrambi non è in discussione, al momento la testa va in una direzione mentre ancora le gambe sembrano frenare. È solo questione di tempo e in questa seconda parte di ritiro, contro avversari decisamente più temibili, Italiano cercherà di capire chi potrà dargli maggiore affidabilità proprio a livello fisico, considerato anche l'inizio della stagione programmato il 14 d'agosto alle 18:30, in condizioni decisamente non ottimali a livello climatico. Per entrare in forma mancano ancora due settimane di impegni e allenamenti che saranno quindi decisivi per capire chi vesitrà la maglia da titolare la prima di campionato con la Cremonese al Franchi.