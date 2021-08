ZAFFARONI, Fiorentina? Non è la partita ideale

Intervenuto nel corso della sua conferenza stampa di presentazione, il nuovo tecnico del Cosenza, Marco Zaffaroni, ha parlato così in vista della gara di domani in Coppa Italia contro la Fiorentina: ”Avremmo preferito una partita diversa ma il calendario impone questa gara e la andiamo ad affrontare, consapevoli di essere un cantiere aperto. Ai ragazzi ho detto di fare una partita seria, dando il massimo di quello che possiamo in questo momento. La gara non la dobbiamo sbagliare. Non c’è bisogno di dire che siamo inferiori alla Fiorentina e che non è la partita ideale. Dobbiamo essere intelligenti, tenere conto del momento e fare il massimo che possiamo in questo momento”.