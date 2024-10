WILLIAMS (TNS), Al Franchi notte più bella in carriera

Il centrocampista dei New Saints Daniel Williams ha parlato al portale Wales Online in vista della partita di questa sera contro la Fiorentina in Conference League. Queste alcune delle sue parole: “Sarà la notte più importante della mia carriera. Non credo abbia ancora compreso il tutto correttamente. Non credo che forse lo riuscirà a farlo fino a poco prima dell'inizio del match. Ovviamente abbiamo giocato molte partite di recente e non ci ho pensato nelle ultime due settimane. Ma abbiamo avuto il fine settimana libero ed è allora che ho iniziato a pensarci: sarà una bella sfida, speriamo di uscire con un risultato positivo”.