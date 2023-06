WEST HAM, Comunicato: "Condanniamo il gesto di pochi"

FirenzeViola.it

La triste cartolina della serata di Praga ce la regalano i tifosi del West Ham, che nel corso di tutto il primo tempo hanno fatto piovere dagli spalti oggetti di ogni tipo, lanciati contro i giocatori della Fiorentina. Uno di questi ha colpito duramente Cristiano Biraghi, che ha perso visibilmente sangue dalla testa. Immagini che hanno fatto il giro del mondo ed hanno scatenato anche sui social la reazione di molti. A qualche ora di distanza dal fattaccio, arriva la presa di posizione del West Ham. La fanno trapelare alcuni quotidiani britannici, che riportano questo comunicato:

"Il West Ham United condanna senza riserve il comportamento di un piccolo numero di persone che hanno lanciato oggetti in campo durante la finale di UEFA Europa Conference League. Queste azioni non hanno posto nel calcio e non rappresentano in alcun modo i valori della nostra squadra e della stragrande maggioranza dei nostri tifosi, che si sono comportati in modo impeccabile a Praga questa settimana e durante le nostre ultime due stagioni in giro per l'Europa. In linea con il nostro approccio di tolleranza zero, chiunque venga identificato vedrà i propri dettagli trasmessi alla polizia e verrà punito con sanzioni esemplari, non potendo quindi entrare nel London Stadium né viaggiare con il club per molto tempo".