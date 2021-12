VOGLIACCO, Ieri abbiamo fatto buona prestazione

Ospite delle colonne di OttoPagine, Alessandro Vogliacco, difensore del Benevento ieri sera in campo nel match di Coppa Italia contro la Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la sconfitta incassata dai viola: “Siamo contenti della nostra prestazione, eravamo consapevoli che non sarebbe stato facile perché la Fiorentina è una squadra fortissima. Adesso pensiamo al match di domenica che sarà molto importante per il nostro campionato. Vogliamo continuare a fare bene. Personalmente sono contento delle mie prestazioni. Ho sempre lavorato per farmi trovare pronto e sono felice di questa continuità. Siamo tutti importanti e a turno lo saremo tutti. Voglio continuare così”.