VLAHOVIC, Allegri lo tiene a casa? Rischio squalifica

Tra mille notizie e indiscrezioni sul futuro, in casa Juventus si analizza anche la preparazione dell'ultima partita di campionato, contro la Fiorentina. Secondo il Corriere dello Sport, esiste la concreta possibilità che Massimiliano Allegri tenga fuori Dusan Vlahovic: non certo per una questione ambientale, il serbo è già tornato al Franchi per la sfida d'andata di Coppa Italia. Quanto piuttosto per il rischio squalifica: Vlahovic infatti è in diffida e in caso di cartellino giallo salterebbe la prima gara del prossimo campionato. Dovesse evitare il giallo, invece, lo status di diffidato decadrebbe e ovviamente inizierebbe la prossima stagione con la "fedina pulita". Ragionamenti in corso, ma l'idea per il quotidiano prende sempre più corpo.