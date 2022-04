VENEZIA, I convocati di domani: ok Aramu e Haps

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, BONAVENTURA DA IERI IN GRUPPO: E A TORINO... Buone notizie in casa Fiorentina in vista dei prossimi appuntamenti in stagione: da ieri infatti il centrocampista viola Giacomo Bonaventura ha ripreso finalmente ad allenarsi in gruppo e, salvo sorprese, farà lo stesso anche oggi, giorno della rifinitura pre-Venezia.... Buone notizie in casa Fiorentina in vista dei prossimi appuntamenti in stagione: da ieri infatti il centrocampista viola Giacomo Bonaventura ha ripreso finalmente ad allenarsi in gruppo e, salvo sorprese, farà lo stesso anche oggi, giorno della rifinitura pre-Venezia.... NOTIZIE DI FV ITALIANO, CONOSCEVO PASSIONE DI FIRENZE. CONTENTO... Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match casalingo contro il Venezia, è tornato a parlare del suo ottimo rapporto con Firenze. Queste le sue parole: "In questa città c'è... Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match casalingo contro il Venezia, è tornato a parlare del suo ottimo rapporto con Firenze. Queste le sue parole: "In questa città c'è... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 15 aprile 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi