ULTRAS UDINESE, Contro i viola staremo zitti

Questo il comunicato appena diffuso dalla Curva Nord bianconera e dall'Auc:

"Basta slogan ad effetto, qual'è il grande progetto? La tifoseria merita rispetto. Da sempre la tifoseria friulana è stata vicino alla squadra sostenendola anche nei momenti peggiori nonostante i continui fallimenti sportivi degli ultimi anni, ma a tutto c'è un limite! Non vogliamo continuare ad essere presi in giro! Pertanto chiediamo un incontro pubblico, aperto a tutta la tifoseria, alla presenza dei vertici societari, a partire dalla proprietà, dove venga spiegato chiaramente questo "fantomatico" progetto che per tutti questi anni avete usato come alibi. Adesso siamo noi ad aspettare una risposta da parte della società e anche dalla squadra. Nel frattempo rimarremo in silenzio durante tutta la partita contro la Fiorentina per manifestare tutta la nostra amarezza per le continue delusioni degli ultimi anni. Non sarà una vittoria a farci cambiare idea. Adesso ci aspettiamo fatti concreti e non le solite false promesse"