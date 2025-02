Ultime di formazione dell'Inter: Barella e Acerbi dal 1'. Dimarco in panchina

Ultime di formazione per l'Inter in vista della partita di stasera contro la Fiorentina riportate da Sky Sport. La difesa tornerà a essere guidata da Francesco Acerbi 79 giorni dopo l'ultima volta, in mezzo al campo, Nicolò Barella si rimetterà la maglia da titolare andando a comporre una linea a cinque che prevede la presenza sugli esterni di Matteo Darmian e Carlos Augusto, rispettivamente al posto dello squalificato Denzel Dumfries e di Federico Dimarco, in panchina per i postumi dell'influenza. In attacco, detto del recupero di Joaquin Correa, Inzaghi va sul sicuro puntando sulla coppia Thuram-Lautaro.